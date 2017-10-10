"Благотворительные" деревья: как прижились саженцы "Киараза"

В 2016 году благотворительная общественная организация "Киараз" совместно с Институтом сельского хозяйства и Министерством сельского хозяйства республики провела акцию, в рамках которой 74 сельским семьям выдали саженцы фруктовых деревьев. Корреспондент Sputnik Абхазия узнала, как прижились саженцы, и была ли от этого польза.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В апреле 2016 года более четырех тысяч саженцев выдали 74 малоимущим семьям. Тогда Министерство сельского хозяйства заверило, что деревья быстро приживутся и уже через год-два начнут плодоносить.

По словам директора "Киараза" Каммы Гопия, ведется контроль за тем, как используются растения. Представители фонда регулярного обзванивают семьи и даже ездят к ним и интересуются судьбой саженцев.

"Мы спрашиваем у этих семей, как прижились саженцы, как они растут и есть ли проблемы", — говорит Гопия.

Ждем хороший урожай

Многодетная Асида Кортава из Пакуаша — одна из тех, кто попала под раздачу "Киараза". По ее словам, саженцы в основном прижились хорошо.

© Sputnik / Томас Тхайцук Прокорми себя сам: сельским семьям Абхазии раздали саженцы

"Особенно фейхоа, груша. Мы сразу посадили растения в своем саду. Мандарины совсем не прижились. В тот же год ударили сильные морозы, и мандариновые деревья высохли", — отмечает женщина.

Остальные же растения, по словам женщины, уже в этом году дали первые плоды.

"В этом году деревья стали плодоносить. Но пока нет такого, чтобы можно было продавать фрукты. Но это ведь фрукты, им всегда можно найти применение. Из них я в этом году сделала закрутки на зиму. Но в следующем году мы ждем много фруктов", — рассказывает Асида.

Многодетная мать планирует продавать фрукты, когда деревья будут давать хороший урожай, а вырученные деньги тратить на одежду, еду и образование детей.

"Пока деревья растут хорошо. Мы их удобряем навозом. Также Камма Гопия сказала нам, что можно обращаться к ним в случае, если нужно будет лечить фрукты", — говорит она.

В этом году сельчане отмечают увеличение числа вредителей. Асиду эта напасть не обошла стороной.

"Много мраморных клопов. Но они в основном в орешниках, другие культуры пока, слава богу, не трогают, – говорит многодетная мать. – Боремся с вредителями собственными силами. Пытаемся сократить их численность".

Благотворительная общественная организация "Киараз" была учреждена в апреле 2015 года. Деятельность фонда началась с акций по сбору вещей для малоимущих семей. Представители фонда проводят культурные мероприятия для детей из сел, привозят в театры и показывают достопримечательности страны, ищут работу для подопечных. За год "Киараз" помог примерно двумстам семьям.