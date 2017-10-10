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Минэкономики Абхазии начнет готовить кадровый резерв

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В Абхазии
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Новая программа Минэкономики Абхазии направлена на формирование ведомственного кадрового резерва экономического блока республики и трудоустройства граждан.

СУХУМ 10 окт — Sputnik, Бадри Есиава. Министерство экономики Республики Абхазия объявило о наборе заявлений на формирование кадрового резерва своего ведомства и подведомственных организаций, сообщил заместитель министра экономики республики Заур Гулиа во вторник 10 октября. 

"Министерство экономики Абхазии всегда проявляет интерес к кадровому потенциалу, квалификации и возможности трудоустройства наших граждан. Буквально вчера наше ведомство объявило набор заявлений на формирование своего кадрового резерва. Это говорит о том, что для успешной реализации наших планов необходимы компетентные кадры, которые будут задействованы в экономическом блоке страны", — подчеркнул Гулиа. 

Новая инициатива Минэкономики, добавил Гулиа, тесно связана с программой "Инвестиция в человеческий капитал", в рамках которой работники экономического блока Абхазии направляются на повышение квалификации за пределы республики.

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© Fotolia/ violetkaipa
Инвестиции в человеческий капитал: Тарба о новом проекте Минэкономики

По его словам, эта программа уже дала свои результаты, и ряд сотрудников экономического блока, набравшись опыта за границей, уже вернулись в Абхазию с обновленным багажом знаний. Планируется продолжение этой программы в будущем.

"Помимо этого, в ближайшей перспективе будет реализована программа обучения начинающих предпринимателей в АГУ, где будут проводиться мероприятия образовательного характера. Каждый предприниматель, который желает пройти такие курсы, сможет подать заявку на участие", — проинформировал замминистра экономики Абхазии. 

После реализации этой программы, подчеркнул Гулиа, у Минэкономики будет полная информация о том, сколько кадров есть в резерве ведомства, их квалификация, образование, опыт работы и что самое главное – сколько людей, нуждающихся в трудоустройстве. В число таких потенциальных кадров будут входить и студенты, обучающиеся в Абхазии и за ее пределами. 

"Мы учитываем и наших студентов, которые получают образование как внутри Абхазии, так и за границей. Тем самым у нас будет информация о кадровом потенциале нашего ведомства, готовности людей влиться в экономический блок страны, возможность своевременного и быстрого использования этих кадров", — рассказал Заур Гулиа.

Список кадрового резерва будет проходить систематический мониторинг, отметил Гулиа и добавил, что сегодня в Абхазии нехватку кадров испытывают почти все ведомства и подведомственные организации. Учитывая кадровую текучесть, подчеркнул он, необходимость в привлечении дополнительных компетентных кадров будет всегда. 

Заур Гулиа был назначен заместителем министра экономики Абхазии Кабинетом Министров республики 27 сентября 2017 года. 

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