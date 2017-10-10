Фундаментально: в Приморском спешат построить к зиме новые дома

О том, как идет строительство новых домов взамен разрушенных во время взрыва склада с боеприпасами в селе Приморское, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Взрыв на складе боеприпасов оставил без крова 12 семей в селе Приморское. Дома не подлежали восстановлению. Комиссией по ликвидации последствий взрыва было принято решение об их сносе и строительстве нового жилья той же площади.

Начало строительства © Sputnik. Бадрак Авидзба Дюжина непригодных: жители Приморского ждут новые дома

Рокот тракторов и гул большегрузных машин слышны уже на подъезде к селу Приморское. Везут строительный материал: блоки, балки, щебень — к местам, где строятся новые дома. По обочинам сельской дороги недалеко от склада с боеприпасами расставлены предупреждающие знаки о том, что сворачивать на обочину опасно, так как могут кое-где еще лежать неразорвавшиеся снаряды.

Экскаваторы роют землю под фундаменты будущих домов, хозяева активно помогают рабочим. Все хотят ускорить процесс.

Глава села Приморское Анзор Сакания полон оптимизма – работы ведутся сразу на 12 стройплощадках.

"Мы надеемся на то, что, как и было обещано, до конца года будут возведены новые дома для жителей. Все работы идут по намеченному плану, роют фундаменты и в скором времени начнут заливать бетон", — рапортует Сакания.

В тех же домах, где требовалось заменить кровлю, двери, окна, работы уже завершены.

Генеральный директор одной из двух подрядных организаций Гурам Квициния сообщил, что работы проходят по плану.

"У нас есть срок до конца года, наша организация строит шесть домов, пока нам удается соблюдать график, лишь бы не помешала погода. У нас все идет по плану, финансы есть, работа идет активно", — заверил он.

Жизнь в разрушенном доме

На месте, где стоял дом Леварсы Отырба сейчас рабочие заканчивают котлован. По словам хозяина, рабочие справились с этим всего за несколько дней.

"Сначала рабочие разобрали мой разрушенный дом и вывезли его обломки, сейчас они уже заканчивают рыть фундамент", — говорит Леварса.

Он надеется, что до конца года его семья сможет заселиться в новый дом.

Восстановление домов в Приморском © Sputnik. Бадрак Авидзба

Восстановление домов в Приморском © Sputnik. Бадрак Авидзба

Восстановление домов в Приморском © Sputnik. Бадрак Авидзба 1 / 3 © Sputnik. Бадрак Авидзба Восстановление домов в Приморском

Помимо разрушенного дома, во дворе Леварсы стоит одноэтажный дом, который пострадал не так сильно, в нем пока он и живет с семьей. Но не всем так повезло, некоторым семьям приходится ютиться в домах, идущих под снос.

Туман Трапш ютится с семьей в уцелевшей комнате первого этажа, в остальные даже заходить страшно, признается он. Рядом роют котлован под новый дом. Старый снесут, когда семья переедет. Просто людям вообще некуда идти.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Быт или не быт: в Приморском ликвидируют последствия взрыва боеприпасов

"В моем доме было десять комнат, из них наименее пострадал вот эта комната, в которой мы будем жить, пока нам строят новый дом", — говорит Трапш.

По его словам, строители работают не покладая рук и делают все возможное для того, чтобы новоселье состоялось как можно скорее.

Туман даже согласен въехать в жилье без отделки. Очень будет доволен хотя бы крышей над головой, а отделочные работы внутри дома согласен проводить постепенно.

"Конечно, у строителей тоже бывают трудности, например, вчера у них испортился трактор, им пришлось привести другой, чтобы продолжить свою работу", — делится он наблюдениями.

В такой же непростой ситуации находится и семья Асиды Ампар, комнату в разрушенном доме ей помогли подпереть железной конструкцией, чтобы не обвалился потолок.

"Когда идет дождь, по стенам вода стекает вниз и топит комнату. Конечно, очень трудно жить в таких условиях, но у нас нет выхода", — вздыхает Асида.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Восстановление домов в Приморском

Реанимация источника

Жизнь в одном из популярных туристических мест Абхазии — сероводородном источнике в Приморском — тоже постепенно налаживается. Из 12 гостиничных номеров шесть уже отремонтированы полностью. Кровля заменена. В туристах нехватки нет, несмотря на то, что погода в Абхазии ухудшилась.

"Туристы очень любят это место, приезжают сюда, даже когда идет дождь. Как вы видите, у нас идет восстановление зданий внутри комплекса, к примеру, наш гостиничный дом постепенно ремонтируется, половина номеров уже отремонтирована", — говорит сотрудник туристического объекта Игорь Отырба.

Взрыв боеприпасов произошел на складе Министерства обороны Абхазии в селе Приморское 2 августа. В результате происшествия два человека погибли и более 60 человек пострадали.