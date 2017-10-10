10 октября 1992 года: бомбежка Нового Афона и очамчырских сел

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Пресс-служба Верховного Республики Абхазия сообщает: "10 октября с 15 часов с вертолетов Ми-24, принадлежащих войсками Госсовета Грузии, в течение часа велся массированный ракетно-бомбовый обстрел мирных сел Адзюбжа, Кындыг, Тамш, Атара-Абхазская Очамчырского района. Среди населения есть убитые и раненые".

Сегодня в Сухуме продолжались аресты мирных жителей абхазской национальности. Предполагается, что целью этой акции является последующий обмен арестованных абхазов на военнопленных солдат войск Госсовета, захваченных во время боев за Гагру.

В 18:15 штурмовик Су-25, принадлежащий войскам Госсовета Грузии, нанес ракетно-бомбовый удар по городу Новый Афон. Имеются убитые и раненые среди мирного населения, разрушено большое количество гражданских объектов.

Сегодня, выступая по грузинскому телевидению, председатель Госсовета Грузии Шеварднадзе заявил, что война с Абхазией не закончена, а только начинается.