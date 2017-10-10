10 октября 1992 года: бомбежка Нового Афона и очамчырских сел

Сегодня в Сухуме продолжались аресты мирных жителей абхазской национальности. Предполагается, что целью этой акции является последующий обмен арестованных абхазов на военнопленных солдат войск Госсовета, захваченных во время боев за Гагру.
В 18:15 штурмовик Су-25, принадлежащий войскам Госсовета Грузии, нанес ракетно-бомбовый удар по городу Новый Афон. Имеются убитые и раненые среди мирного населения, разрушено большое количество гражданских объектов.
Сегодня, выступая по грузинскому телевидению, председатель Госсовета Грузии Шеварднадзе заявил, что война с Абхазией не закончена, а только начинается.