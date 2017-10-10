Гены и не только: что влияет на психическое здоровье

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. О том, какие психические расстройства чаще всего наблюдаются в Абхазии и как с ними справляться, рассказала корреспонденту Sputnik практикующий врач-психиатр Гванца Мачавариани.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Психическое здоровье нации, по мнению психиатра Гванцы Мачавариани, зеркально отражает общую ситуацию в стране. За последние 25 лет количество невротических заболеваний намного возросло. Психиатр связывает это с недавней войной и тяжелым реабилитационным периодом.

"Есть психические расстройства, которые генетически наследуются, и которые возникают ситуационно. Все ситуационные психические заболевания последних двух-трех десятков лет связаны с социальной, экономической и политической нестабильностью, которую вызвала грузино-абхазская война", – считает она.

К ситуационным психическим расстройствам Мачавариани относит тревожные депрессии, различные фобии, навязчивость, зависимости, психосоматические расстройства.

"Это все, безусловно, влияет на эмоциональный фон человека. И человек в любом случае не может быть счастливым и радостным, когда условия ему не позволяют. И тем не менее этот эмоциональный фон не должен мешать человеку в социуме и в семье. Если это начинает ему мешать, то человеку следует обратиться за помощью к доктору", — советует психиатр.

Помимо ситуационных, также есть генетические заболевания. К ним относятся шизофрения, биполярные аффективные расстройства, тяжелые депрессии с психосоматическими расстройствами. Но в отличие от ситуационных генетические заболевания в Абхазии не так сильно распространены.

"У нас точно такой же процент, как и во всем мире, потому что это все-таки наследуемые болезни, и они зависят от генетического фонда", — констатирует Мачивариани.

Но если даже у человека в роду не было шизофреников или людей, страдающих биполярным аффективным расстройством, то это не значит, что он не подвержен этим заболеваниям. По словам Мачавариани, каждый из нас также может стать «родоначальником» в семье.

"Есть такая теория, что гениальность и сумасшествие – две стороны одной медали. Одни и те же гены отвечают за все это. Просто реализует ли себя ген – неизвестно. И в какой форме реализует он себя, то есть человек может стать гениальным, либо эта гениальность может его погубить. С чем это конкретно связано, нельзя сказать. Смотря какие карты достанутся человеку в генетической игре. Так это и происходит", – говорит врач.

Не надо стесняться

Как рассказала психиатр, в Абхазии люди стесняются своих болезней, и потому на ранних стадиях зачастую не обращаются к психиатру.

Есть пациенты, которые до того как обратиться за помощью к врачам, занимаются самолечением. Но это лишь усугубляет ситуацию.

"Услышав, что кому-то помогли одни таблетки, люди начинают их принимать. Медикаменты, которые мы назначаем, нельзя употреблять самостоятельно. Потому что там очень строгий и очень индивидуальный подбор дозировки. И то, что одному человеку помогает, другому может навредить", — говорит она.

По словам Мачавариани, зачастую люди, недооценив серьезность ситуации, на ранних стадиях начинают лечить себя травяными настойками. Но и это небезопасно для психики человека.

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"Чем раньше человек обратиться к доктору, чем раньше начнется лечение, тем оно будет эффективнее. Это миф, что врачи не помогают. Просто, когда человек приходит на четвертой или пятой стадии заболевания, то уже естественно сложнее ему помочь. Поэтому нужно обращаться как можно раньше", — советует психиатр.

Дефицит психиатров

Гванца Мачавариани отмечает, что сегодня в Абхазии есть возможность, если даже не вылечить психические заболевания, то хотя бы их контролировать.

В Абхазии, по словам врача, большая часть терапии доступна. Но, несмотря на это, по-прежнему есть другие проблемы. Например, острая нехватка психиатров.

"Нам не достает детских психиатров, психиатров, занимающиеся именно пожилыми людьми, психиатров, занимающиеся невротическими расстройствами", — сетует она.

Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day). Он проводится при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью информирования общества о проблемах психического здоровья.