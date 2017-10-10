Осень собрала художников в Абхазии: в Сухуме открылся арт-пленэр

При поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии с 10 по 17 октября в Абхазии будет проходить ежегодный арт-пленэр "Краски осени Абхазии – 2017".

СУХУМ, 10 окт — Sputnik, Анжелика Бения. Пятый международный арт-пленэр "Краски осени Абхазии – 2017" объединил художников из России, Украины, Крыма, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Швейцарии.

© Фото: из архива Василия Кукса Победитель арт-пленэра в Абхазии: хочу абхазский пленэр в Барнауле

Художник из Цюриха (Швейцария – ред) Марсель Блюлер признался, что надеется не только написать абхазскую осень, но и выучить русский и абхазский языки в течение семи дней.

Марсель Блюлер уже работал в Абхазии, но в рамках других арт-проектов. Участвовать в осеннем пленэре ему предложили абхазские художники. Марсель, не раздумывая, согласился.

"Говорят, Абхазия похожа на Швейцарию. Природа – возможно. Однако это очень разные страны. Швейцария немного скучновата для меня. Здесь больше страсти, больше жизни. Первое, что меня заинтересовало, что все в Абхазии поют и танцуют. Кругом талантливые люди. Я понял, что Абхазия – страна с древней культурой, и ей есть что сказать и показать миру", – сказал художник.

Профессор кафедры живописи Чувашского педагогического университета, Народный художник Чувашии, член Союза художников России Анатолий Данилов отметил, что это очень нужный для Абхазии и России фундаментальный проект международного масштаба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Осенняя "пропаганда" международного пленэра

"Мы рассчитываем на дальнейшую работу художников и педагогов Абхазии и России в сфере творческой и выставочной деятельности. Я уверен, каждый участник пленэра извлечет из него много полезного. Это не только обмен опытом, это еще и обмен культурами", – добавил Данилов.

Член Союза педагогов-художников, руководитель изостудии "Перспектива" Наталья Яковлева участвует в абхазских пленэрах уже третий раз.

"Много красивых известных мест Абхазии я увидела за эти три года. Когда мы впервые приехали сюда, нам показали известные места. Кажется, я уже знаю об Абхазии достаточно, что видела здесь все, но это не так. Я приятно удивилась программой. На этот раз нам покажут другую Абхазию, куда не каждого гостя поведут. Не те места, в которых толпятся туристы. Нам покажут абхазскую душу. Это значит, что нам доверяют, что нас по-особому любят", – сказала Наталья Яковлева.

Программа V абхазского пленэра насыщена. Первый рабочий день художников в Абхазии пройдет 11 октября в селе Бедия. 12 октября художники будут творить в Сухуме на Беслетском мосту. 13 октября пленэр проведут в селе Члоу в доме-музее Баграта Шинкуба, 14 октября в селе Лыхны. Рабочие пленэрные дни завершатся 15 октября в Новом Афоне.

© Sputnik. Томас Тхайцук Абхазский памятник и венгерский бюст Шинкуба

Абхазию представляют члены Объединения независимых художников республики "АПСНЫ-АРТ", Союза художников и студенты Абхазского государственного университета.

Выступая на торжественном открытии, руководитель отделения искусств АГУ Нугзар Логуа поздравил участников с тройным юбилеем: 85-летие АГУ, 20-летие кафедры изобразительного искусства и пятилетие Арт-пленэра.

"Несмотря на все сложности, с которыми сталкивается молодая республика, идет непрерывный процесс ее становления. Возрождение и развитие ее национальной культуры и ее интеграция в мировое культурное пространство – стратегически важная задача. Развитие культуры – один из самых долгосрочных видов вложения в человеческий капитал. В решении этой задачи одна из главных ролей отводится Абхазскому государственному университету – кузнице национальных кадров", – отметил Нугзар Логуа.

Завершится работа V арт-пленэра отчетной выставкой, на которой будут представлены лучшие работы проекта. Выставка будет проведена в Центральном выставочном зале Сухума 17 октября. Открытие выставки в 11.00.



