Юрист: отмена моратория на смертную казнь не повлияет на преступность

Во Всемирный день борьбы со смертной казнью юрист Олег Папаскири рассказал о том, насколько был бы эффективен этот способ наказания в условиях Абхазии.

СУХУМ, 10 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Отмена моратория на смертную казнь не привела бы к улучшению криминогенной ситуации в Абхазии, считает юрист Олег Папаскири.

"Вопрос не в том, высока мера наказания или слишком мала, а в том, что очень часто люди минуют наказание. Поэтому если бы даже действующие санкции, которые есть в законах, применялись в полной мере и соответствовали той опасности, которую преступник нанес, то это повлияло бы на преступность", — сказал он.

Причина высокой преступности кроется в том, что слабо работает правило неотвратимости наказания, уверен юрист.

"Есть категория особо опасных преступлений, за которые, может быть, следовало применять смертную казнь, но, учитывая особенности нашего общества, я думаю, что это будет крайне сложно реализовать", — отметил Папаскири.

Олег Папаскири подчеркнул, что во всем мире идут большие споры относительно смертной казни.

"Есть очень сильные сторонники у каждой из позиций, я не могу сказать, насколько смертная казнь и правопорядок связаны между собой, и какой существует прямой эффект. Сама по себе смертная казнь в условиях правового нигилизма, или неисполнения законов, не имеет абсолютно никакой силы", — сказал юрист.

Важно, по мнению Папаскири, чтобы судебная и правоохранительная системы работали структурно.

"В одних странах, таких как Сингапур, Китай, смертная казнь имела эффект, потому что люди боятся смерти, они видят, что за конкретное правонарушение людей наказывают. В каждом случае масса факторов — региональные, ментальные, нравственные, культурные и многое другое", — привел примеры он.

Есть общества, которые готовы принять такую меру, для того чтобы сохранить правопорядок, но в Абхазии люди к этому не готовы, считает Папаскири.

"Это очень сложный вопрос, на него не может быть однозначного ответа, в каждом случае требуется анализ множества факторов, которые сопровождают данную меру", — сказал он.

Мораторий на смертную казнь в Абхазии действует с 1993 года, правовое оформление получил 12 января 2007 года.

Всемирный день борьбы со смертной казнью (World Day Against the Death Penalty) с 2003 года ежегодно отмечается 10 октября. Учрежден он Всемирной коалицией по запрету смертной казни, в которую входят более 135 правозащитных организаций.