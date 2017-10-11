Главный день Абхазской армии

Александр Хроленко, военный обозреватель

Сегодня Абхазия отмечает 25-летие со дня образования национальных Вооруженных сил, и это особый праздник. Армия республики рождалась осенью 1992 года в боях против грузинских агрессоров. Под лозунгом "Свобода или смерть" героический народ с оружием в руках защитил свою землю от оккупации.

© Sputnik. Сергей Пивоваров Абхазия заключила с Россией контракт на военные поставки в республику

Армия стала прочной основой абхазской независимости и государственности. Министерство обороны и Генштаб Вооруженных сил Республики Абхазия сформированы указом председателя Верховного Совета и Государственного Комитета Обороны легендарного Владислава Ардзинба.

Абхазская армия встречает знаменательную дату в полном расцвете сил, в состоянии высокой боеготовности, и остается важнейшей гарантией национальной безопасности и экономического развития республики.

Между тем, в окружающем мире остается немало военных угроз. Страны НАТО и Грузия по-прежнему не признают Республику Абхазия. Потенциальный противник за рекой Ингур при поддержке альянса наращивает боевой потенциал, совершенствует тактику. Растущее давление Североатлантического альянса Южный Кавказ ощущает в разных формах. НАТО по-прежнему призывает Россию отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии, будто исторический выбор народов – мелкое недоразумение. Кроме того, отдельные граждане Грузии воюют в рядах террористов на Ближнем Востоке и могут вернуться с опытом боевых действий.

Хорошо оснащенная, мобильная армия, располагающая всеми средствами для отражения военной агрессии – историческая необходимость и главная гарантия существования любого независимого государства. И сегодня Абхазия располагает значительными оборонными возможностями.

Модернизация армии

Вооруженные силы Абхазии состоят из органов центрального управления, сухопутных войск (танковые, ракетно-артиллерийские, мотострелковые войска), военно-воздушных сил (штурмовая, армейская и транспортная авиация) и военно-морского флота. Имеются подразделения специального назначения. Причем это серьезные войсковые формирования. К примеру, авиация способна решать сложнейшие задачи в любых погодных условиях, независимо от времени суток, и наносить бомбовые удары на всю глубину территории потенциального противника. Военно-морские силы контролируют территориальные воды республики, а при необходимости способны обеспечить десантирование в тылу потенциального противника.

Для повышения эффективности Вооруженных сил Абхазии, основное внимание уделяется оснащению их современным оружием, комплектованию опытными профессиональными кадрами. Пересмотрены организация и методика проведения командно-штабных мобилизационных учений, система подготовки резервистов. В последние годы повысились интенсивность и качество боевой подготовки военнослужащих, совершенствуется и укрепляется материально-техническая база. Систематически проводятся тактические и тактико-специальные учения, командно-штабные и мобилизационные тренировки.

Армия – живой организм, который постоянно развивается, и это сложнейшая военная техника, требующая особых навыков управления. Задумано поэтапное переоснащение абхазской армии современными видами вооружения, унификация стандартов военного управления, материально-технического обеспечения, денежного довольствия и социальных гарантий военнослужащих. Постепенно материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил Республики Абхазия будет доведено до уровня Российской Армии не позднее 2020 года.

Боевое содружество

С учетом баланса военных потенциалов в регионе, можно констатировать: масштабную вооруженную агрессию две тысячи абхазских военнослужащих смогут отразить на всех направлениях только во взаимодействии с войсками России. Поэтому в Абхазии размещена 7-я военная база РФ.

В быстроменяющемся мире Абхазия и Россия адекватно концентрируют и фокусируют свои возможности в оборонной сфере. Договор между Россией и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанный в ноябре 2014 года, отражает развитие союзнических отношений Абхазии и России, дальнейшее укрепление региональной безопасности. Предусматривает право на коллективную оборону и совместное отражение агрессии в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению какого-либо государства.

Документ предусматривает формирование общего пространства обороны и безопасности, в том числе с помощью совместной группировки войск Абхазии и России, которые подчинены объединенному командованию. Договор не затрагивает государственной независимости политических институтов Республики Абхазия. Основная цель совместной группировки – предупреждение вооруженного нападения на Россию или Абхазию, прикрытие государственной границы, различные виды военной защиты.

В республике нет проблем с комплектованием Вооруженных сил. Население Абхазии превышает 240 тысяч человек, это серьезный мобилизационный потенциал. Воинская служба у абхазов всегда считалась достойным занятием мужчин. И каждый гражданин Абхазии до 55 лет – это воин резерва, который в совершенстве владеет оружием, и в любую минуту может занять свое место в строю, в танке или на корабле.