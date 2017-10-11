10:59 11 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
День Победы отметили в Абхазии 30 сентября

Главный день Абхазской армии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
5210

О роли Абхазской армии в государственном устройстве Абхазии рассуждает военный обозреватель Александр Хроленко.

Александр Хроленко, военный обозреватель 

Сегодня Абхазия отмечает 25-летие со дня образования национальных Вооруженных сил, и это особый праздник. Армия республики рождалась осенью 1992 года в боях против грузинских агрессоров. Под лозунгом "Свобода или смерть" героический народ с оружием в руках защитил свою землю от оккупации. 

Боевые машины
© Sputnik. Сергей Пивоваров
Абхазия заключила с Россией контракт на военные поставки в республику

Армия стала прочной основой абхазской независимости и государственности. Министерство обороны и Генштаб Вооруженных сил Республики Абхазия сформированы указом председателя Верховного Совета и Государственного Комитета Обороны легендарного Владислава Ардзинба.

Абхазская армия встречает знаменательную дату в полном расцвете сил, в состоянии высокой боеготовности, и остается важнейшей гарантией национальной безопасности и экономического развития республики. 

Между тем, в окружающем мире остается немало военных угроз. Страны НАТО и Грузия по-прежнему не признают Республику Абхазия. Потенциальный противник за рекой Ингур при поддержке альянса наращивает боевой потенциал, совершенствует тактику. Растущее давление Североатлантического альянса Южный Кавказ ощущает в разных формах. НАТО по-прежнему призывает Россию отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии, будто исторический выбор народов – мелкое недоразумение. Кроме того, отдельные граждане Грузии воюют в рядах террористов на Ближнем Востоке и могут вернуться с опытом боевых действий. 

Хорошо оснащенная, мобильная армия, располагающая всеми средствами для отражения военной агрессии – историческая необходимость и главная гарантия существования любого независимого государства. И сегодня Абхазия располагает значительными оборонными возможностями.

Модернизация армии

Вооруженные силы Абхазии состоят из органов центрального управления, сухопутных войск (танковые, ракетно-артиллерийские, мотострелковые войска), военно-воздушных сил (штурмовая, армейская и транспортная авиация) и военно-морского флота. Имеются подразделения специального назначения. Причем это серьезные войсковые формирования. К примеру, авиация способна решать сложнейшие задачи в любых погодных условиях, независимо от времени суток, и наносить бомбовые удары на всю глубину территории потенциального противника. Военно-морские силы контролируют территориальные воды республики, а при необходимости способны обеспечить десантирование в тылу потенциального противника.

Для повышения эффективности Вооруженных сил Абхазии, основное внимание уделяется оснащению их современным оружием, комплектованию опытными профессиональными кадрами. Пересмотрены организация и методика проведения командно-штабных мобилизационных учений, система подготовки резервистов. В последние годы повысились интенсивность и качество боевой подготовки военнослужащих, совершенствуется и укрепляется материально-техническая база. Систематически проводятся тактические и тактико-специальные учения, командно-штабные и мобилизационные тренировки. 

Армия – живой организм, который постоянно развивается, и это сложнейшая военная техника, требующая особых навыков управления. Задумано поэтапное переоснащение абхазской армии современными видами вооружения, унификация стандартов военного управления, материально-технического обеспечения, денежного довольствия и социальных гарантий военнослужащих. Постепенно материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил Республики Абхазия будет доведено до уровня Российской Армии не позднее 2020 года. 

Боевое содружество

С учетом баланса военных потенциалов в регионе, можно констатировать: масштабную вооруженную агрессию две тысячи абхазских военнослужащих смогут отразить на всех направлениях только во взаимодействии с войсками России. Поэтому в Абхазии размещена 7-я военная база РФ.

Обстановка в Грузии
© Sputnik. Владимир Попов
Россия - Абхазия: новые угрозы - новый контур безопасности

В быстроменяющемся мире Абхазия и Россия адекватно концентрируют и фокусируют свои возможности в оборонной сфере. Договор между Россией и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанный в ноябре 2014 года, отражает развитие союзнических отношений Абхазии и России, дальнейшее укрепление региональной безопасности. Предусматривает право на коллективную оборону и совместное отражение агрессии в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению какого-либо государства.

Документ предусматривает формирование общего пространства обороны и безопасности, в том числе с помощью совместной группировки войск Абхазии и России, которые подчинены объединенному командованию. Договор не затрагивает государственной независимости политических институтов Республики Абхазия. Основная цель совместной группировки – предупреждение вооруженного нападения на Россию или Абхазию, прикрытие государственной границы, различные виды военной защиты. 

В республике нет проблем с комплектованием Вооруженных сил. Население Абхазии превышает 240 тысяч человек, это серьезный мобилизационный потенциал. Воинская служба у абхазов всегда считалась достойным занятием мужчин. И каждый гражданин Абхазии до 55 лет – это воин резерва, который в совершенстве владеет оружием, и в любую минуту может занять свое место в строю, в танке или на корабле. 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Государственные флаги РЮО и РФ
    Финансовая помощь

    Глава Минфина Южной Осетии рассказала о размерах российской финансовой помощи: в 2018 году республика получит более 6 миллиардов рублей.

  • Строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
    Пираты Каспийского моря

    Баку поможет защитить от пиратов идущие из Китая в Турцию грузы: по словам представителя МПК "Европа-Кавказ-Азия", это одна из угроз для товаров.

  • Армянская АЭС
    Опять 25

    Работу Армянской атомной станции, введенной в эксплуатацию в 1976 году, можно продлить минимум на 25 лет, считают в Росатоме.

  • Спортсмены-экстремалы спрыгнули с парашютом со здания в Астане
    Парашюты над Астаной

    Трое иностранных экстремалов спрыгнули с парашютом с самого высокого здания Казахстана – комплекса "Изумрудный квартал" в Астане.

  • Сотрудники правоохранительных органов во время беспорядков. Архивное фото
    Бес порядка

    В Интернете появились записи телефонных разговоров неизвестных людей о готовящихся в Кыргызстане беспорядках.

  • Газохранилище
    Надо поговорить

    Минск предложил Москве провести встречу по цене на газ до 15 ноября, белорусское правительство не исключает перевода расчетов на российские рубли.

  • Газовоз везет первый СПГ груз из США в Литву
    Литовский гамбит

    Литва субсидировала латвийскому предприятию покупку американского СПГ, чтобы в борьбе с "Газпромом" обеспечить европейские дотации терминалу в Клайпеде.

  • Даля Грибаускайте, архивное фото
    Лучше оштрафуем "Газпром"

    Президент Литвы Даля Грибаускайте обсуждение с еврокомиссаром штрафа за разобранные железнодорожные рельсы свернула к жалобам на "Газпром".

  • Блокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры
    Неблизкое урегулирование

    Предложение Кишинева о выводе российских войск из Приднестровья не нашло поддержку у НАТО, но урегулирование ситуации не близко, считает эксперт.

  • Государственные флаги РЮО и РФ
    Финансовая помощь

    Глава Минфина Южной Осетии рассказала о размерах российской финансовой помощи: в 2018 году республика получит более 6 миллиардов рублей.

  • Строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
    Пираты Каспийского моря

    Баку поможет защитить от пиратов идущие из Китая в Турцию грузы: по словам представителя МПК "Европа-Кавказ-Азия", это одна из угроз для товаров.

  • Армянская АЭС
    Опять 25

    Работу Армянской атомной станции, введенной в эксплуатацию в 1976 году, можно продлить минимум на 25 лет, считают в Росатоме.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Участница зомби-парада в Париже
Париж готовится к Хэллоуину
Почетно и приятно: участники Золотой осени 2017 поделились впечатлениями
Почетно и приятно: участники "Золотой осени 2017" поделились впечатлениями
Виноград - польза и вред
Польза и вред винограда

Соцсети

Sputnikabkhazia