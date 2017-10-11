Хагба: зрители плакали, смотря фильм об Ардзинба на фестивале "Россия"

Фильм "Владислав Ардзинба. Драма победителя" был удостоен специального приза XXVIII открытого фестиваля документального кино "Россия", проходившего с 1 по 5 октября в Екатеринбурге.

СУХУМ, 11 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Зрители XXVIII открытого фестиваля документального кино "Россия" плакали, смотря фильм о первом президенте Абхазии "Владислав Ардзинба. Драма победителя", сказал в интервью радио Sputnik сопродюсер картины с абхазской стороны Кесоу Хагба.

"То, что фильм попал в число конкурсантов, для меня большая победа. Переполненный кинотеатр с огромным интересом посмотрел документальную картину о Владиславе Ардзинба. Когда шел фильм, в зале была абсолютная тишина, и вдруг некоторые зрители прослезились", — добавил он.

После того как завершился показ картины, аплодисменты зрителей не утихали долгое время.

"Затем ко мне подходили зрители, делились своими впечатлениями, говорили о том, насколько мужественным человеком он был, что он смог защитить свой народ. Мне тоже не удалось сдержать себя, я и сам стал плакать", — подчеркнул Кесоу Хагба.

Картина "Владислав Ардзинба. Драма победителя" была в числе 31 картины из 280, которые попали в конкурс.

"В фестивале принимает участие вся Россия, а также страны за ее пределами, он проходит еще с советских времен. Это самый главный фестиваль документального кино в России", — сказал Хагба.

Картина получила приз "За раскрытие образа патриота, выдающегося политического деятеля средствами документального кино".

"Я не ждал этой награды, для меня самой большой наградой было восприятие людей", — отметил он.

Режиссер фильма об Ардзинба — Сергей Русаков. Он также режиссер документальных фильмов "Остап Бендер – история прототипа" (1999 г.), "Пираты XX века. Еременко-Нигматулин"(2006 г.), сериала "По ту сторону волков-2" (2004 г.), криминальной драмы "Убийство в дачный сезон" (2008 г.).

© Sputnik. Лев Рыжков История человека, история народа

В создании картины участвовали Госфильмофонд России и кинокомпания "Сухумфильм". Продюсером с российской стороны выступил директор Госфильмофонда Николай Бородачев. Автором идеи и сценаристом киноленты стал представитель Госфильмофонда России в Абхазии Леонид Махкамов.

Героями фильма стали вдова Владислава Ардзинба, нынешний президент Абхазии Рауль Хаджимба, глава Абхазской Православной Церкви отец Виссарион (Аплиа), бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев и другие. Съемки картины заняли у съемочной группы год.

Премьера документального фильма "Владислав Ардзинба. Драма победителя" состоялась 13 мая 2016 года в Госмузее Боевой Славы.

Фестиваль "Россия" – главный в России форум документального кино. В нынешнем году в его отборочную комиссию поступило 280 заявок из 44 городов и 10 стран, а к конкурсу был допущен всего 31 фильм, в том числе и фильм о первом президенте Абхазии Владиславе Григорьевиче Ардзинба.