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Мясные заморозки

"Черкизово" в Абхазии: компания из России начала поставку мясной продукции

© Sputnik. Сария Кварацхелия
В Абхазии
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Первая пробная партия из четырех тонн мясной продукции "Черкизово" поступила на абхазский рынок в августе 2017 года.

СУХУМ, 11 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Более 18 тонн замороженной продукции из мяса птицы компании "Черкизово" поступило на рынок Абхазии, рассказал Sputnik торгпред России в Абхазии Владимир Некрасов. 

"Мы хотели, чтобы потребитель в Абхазии получил новый, качественный продукт. Сперва мы начали поставлять замороженное мясо курицы. Затем, промониторив рынок Абхазии, узнали, что мясо индейки пользуется большой популярностью. Поэтому вслед за курицей мы решили поставлять мясо индейки. И вот, собственно абхазский потребитель уже может  покупать замороженную индейку", — прокомментировал торгпред.

Торговый дом "Черкизово" поставляет  абхазскому потребителю порядка 10 наименований продуктов из индейки и 15 – из курицы.

Радио студия Sputnik Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Представлен весь ассортимент по разделке, начиная от печени и сердца,  заканчивая филе. Черкизовская продукция соответствует  ГОСТу, то есть она не напичкана всякими химикатами. Если разморозить тушу, то воды не остается", — сказал Некрасов. 

По его словам, ассортимент российского предприятия пользуется популярностью в Абхазии.

"Впервые замороженную курицу мы привезли в августе этого года. Ее привезли порядка четырех тонн. Люди начали пробовать, им понравилась. Продукция сразу же ушла", — подчеркнул Некрасов. 

Сейчас компания "Южные связи" разрабатывает механизм доставки охлажденной мясной продукции.

"Нужно так выстроить логистику, чтобы максимально быстро поставлялась продукция на абхазский рынок, потому что сроки хранения "охлажденки" небольшие. И, конечно, продукция обязательно должна быть качественной", — прокомментировал торгпред. 

Торговое представительство России организовывает бизнес-миссии для российских компаний в Абхазии, чтобы продвигать российские товары в республике.




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