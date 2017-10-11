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Нацбанк Абхазии погасил более половины субординированного кредита

© Sputnik. Максим Богодвид
В Абхазии
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Национальный банк Абхазии совершил выплату очередного транша по субординированному кредиту, взятого у правительства Российской Федерации в 2016 году, сообщил корреспонденту Sputnik Абхазия Председатель Нацбанка республики Беслан Барателиа.

Sputnik, Бадри Есиава. 

О кредите 

Председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателиа рассказал, что в соответствии с Межправительственным соглашением между Российской Федерацией и Абхазией от 6 августа 2010 года, Абхазии был предоставлен государственный кредит в размере 700 миллионов рублей сроком до середины июня 2020 года.

"Основная цель получения кредита, прописанная в рамках  договора, –  это финансирование мер по капитализации и модернизации Банка Абхазии", — проинформировал Барателиа.

Он объяснил, что кредит, взятый у правительства РФ, использован для формирования необходимых резервов в отношении возможных потерь по ссудам,  создания электронной системы безналичных платежей и развития  национальной платежной системы (АПРА). 

Пресс-конференция с председателем Нацбанка Бесланом Барателиа
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Помимо этого, добавил Барателиа, часть суммы кредита должна была быть  направлена на проектирование и начало строительства резервного центра Банка Абхазии на основе российских стандартов. Однако, это сделано не было.

"Все выплаты по этому соглашению, начиная с 2014 года, были произведены из оборотных средств Банка Абхазии. На сегодняшний день из общей суммы кредита в 700 миллионов рублей, погашено, в соответствии с графиком, 375 миллионов рублей, а также выплачены проценты на сумму 105,8 миллиона рублей", — отметил Барателиа. 

Глава Нацбанка добавил, что в соответствии с графиком  погашения кредита, предусмотренным межправительственным соглашением, выплаты осуществляются два раза в год равными долями в размере  58,3 миллиона рублей.  Очередной платеж намечен на декабрь 2017 года.

В чем выгода 

Внешний долг Абхазии на октябрь 2017 года, рассказал Беслан Барателиа, равен 1 миллиарду 968 миллионам рублей. Остаток по субординированному кредиту составляет  325 миллионов рублей, или 16,5% от совокупного внешнего долга страны. 

"Основная выгода от получения и освоения данного кредита — это, безусловно, создание национальной платежной системы с использованием банковских карт и электронной системы безналичных расчетов. Кроме того, получение этого кредита позволило увеличить капитализацию  банковской системы Республики Абхазия", — уточнил Председатель Нацбанка.

Как пояснил Барателиа, Банк Абхазии в полной мере выполняет взятые на себя обязательства. Досрочное погашение субординированного кредита возможно, но это приведет к резкому сокращению возможностей Банка Абхазии по рефинансированию кредитных организаций, и без того испытывающих дефицит в финансовых ресурсах. 

Адгур Ардзинба.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В соответствии с двусторонним Соглашением от 2010 года правительство России предоставило Абхазии государственный экспортный кредит в размере 2 миллиардов рублей, направленный на восстановление железной дороги Абхазии, для финансирования, закупки товаров и выполнения работ российскими организациями.

По первоначальной редакции межправительственного Соглашения предполагалось провести данные работы в течение 2010-2011 годов, но в связи с тем, что работы были не выполнены в указанный срок, в декабре 2012 года были внесены изменения в Соглашение, согласно которым срок проведения работ был продлен до 2013 года, а погашение кредита было продлено с 2021 года до 2023 года. 

Подписанный же правительствами Абхазии и России в марте 2017 года Протокол № 2 предусматривает реструктуризацию государственного экспертного кредита, и погашение кредита перенесено с 2023 года на 2029 год.




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