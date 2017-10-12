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Флаги США и Евросоюза перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе

Политолог: США формируют политическое настроение в Восточной Европе

© AFP/ Stringer
В Абхазии
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В рамках проекта Sputnik.Мнения французской компанией Ifop был проведен опрос о том, кто оказывает влияние на выборы в других странах – США или Россия, по результатам которого, европейцы высказались не в пользу Запада.

СУХУМ, 12 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Заявления Соединенных Штатов Америки направлены на формирование общественного мнения и политического настроения в Восточной Европе, прокомментировал результаты опроса компанией Ifop для информационного агентства и радио Sputnik политолог Николай Трапш.

"Мы видим, что многие заявления, которые делают американские официальные лица, прямо направлены на формирование определенного общественного мнения и политического настроения в Восточной Европе. Неважно, о чем именно эти заявления. О том, что нужно скорее интегрироваться с Западом или же о том, что Россия готовит широкомасштабное наступление и нужно от нее защищаться", — считает Трапш.

По мнению политолога, цель такой западной политики заключается в формировании выгодных условий для получения общественной поддержки определенных европейских сил, потенциально ориентированных на США. 

Выборы
© AFP/ LOIC VENANCE
Европейцы считают, что на выборы в других странах влияют США, а не Россия

"Результаты опроса показывают, что такой подход работает далеко не со всеми потенциальными избирателями. Вполне весомая из них часть вполне прекрасно понимает, что все это результат пропагандистских действий и не несет в себе рационального зерна", — отметил Николай Трапш. 

Информационное агентство и радио Sputnik сообщило, что по результатам опроса, проведенного старейшей французской компанией, занимающейся изучением общественного мнения, Ifop, значительная часть европейцев считает, что влияние на выборы в других странах оказывают США, а не Россия.

Полную версию интервью с Николаем Трапш слушайте здесь >>

Такого мнения придерживаются 43% жителей Франции и столько же поляков, 41% немцев и треть (33%) опрошенных в Великобритании. Тогда как с тем, что в выборы вмешивается Россия, в континентальной Европе согласны менее трети — 29% поляков, 28% немцев и 27% французов. А в Британии так полагает только чуть более пятой части опрошенных (21%).

Европейцы ответили, кто, по их мнению, вмешивается в чужие выборы.
© Sputnik.
Европейцы ответили, кто, по их мнению, вмешивается в чужие выборы.

Опрос был проведен с 20 по 27 сентября. В нем приняли участие 3 228 респондентов старше 18 лет из Франции, Германии, Великобритании и Польши. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.




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