В рамках проекта Sputnik.Мнения французской компанией Ifop был проведен опрос о том, кто оказывает влияние на выборы в других странах – США или Россия, по результатам которого, европейцы высказались не в пользу Запада.

СУХУМ, 12 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Заявления Соединенных Штатов Америки направлены на формирование общественного мнения и политического настроения в Восточной Европе, прокомментировал результаты опроса компанией Ifop для информационного агентства и радио Sputnik политолог Николай Трапш.

"Мы видим, что многие заявления, которые делают американские официальные лица, прямо направлены на формирование определенного общественного мнения и политического настроения в Восточной Европе. Неважно, о чем именно эти заявления. О том, что нужно скорее интегрироваться с Западом или же о том, что Россия готовит широкомасштабное наступление и нужно от нее защищаться", — считает Трапш.

По мнению политолога, цель такой западной политики заключается в формировании выгодных условий для получения общественной поддержки определенных европейских сил, потенциально ориентированных на США.

"Результаты опроса показывают, что такой подход работает далеко не со всеми потенциальными избирателями. Вполне весомая из них часть вполне прекрасно понимает, что все это результат пропагандистских действий и не несет в себе рационального зерна", — отметил Николай Трапш.

Информационное агентство и радио Sputnik сообщило, что по результатам опроса, проведенного старейшей французской компанией, занимающейся изучением общественного мнения, Ifop, значительная часть европейцев считает, что влияние на выборы в других странах оказывают США, а не Россия.

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Такого мнения придерживаются 43% жителей Франции и столько же поляков, 41% немцев и треть (33%) опрошенных в Великобритании. Тогда как с тем, что в выборы вмешивается Россия, в континентальной Европе согласны менее трети — 29% поляков, 28% немцев и 27% французов. А в Британии так полагает только чуть более пятой части опрошенных (21%).

© Sputnik. Европейцы ответили, кто, по их мнению, вмешивается в чужие выборы.

Опрос был проведен с 20 по 27 сентября. В нем приняли участие 3 228 респондентов старше 18 лет из Франции, Германии, Великобритании и Польши. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.