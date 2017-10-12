Гарри Аршба назначен новым главой МВД Абхазии

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал Указ о назначении нового министра внутренних дел Абхазии.

СУХУМ, 12 окт — Sputnik. Указом президента Абхазии генерал Гарри Аршба назначен новым министром внутренних дел Абхазии, сообщается на официальном сайте президента Абхазии.

На этом посту Аршба сменил Аслана Кобахия, который был назначен главой ведомства в августе 2016 года.

© Фото: из личного архива Гарри Аршба Гарри Аршба

Гарри Аршба родился в 1969 году. В 1986 году окончил Гупскую среднюю школу. Учился в Высшей юридической школе милиции в Ставрополе. С 1993 по 1998 годы работал в УВД по Ставропольскому краю.

В 1999 году стал старшим оперуполномоченным по особо важным делам Управления по борьбе с организованной преступностью Северокавказского РУБОМА.

С 2001 по 2008 годы служил в системе органов внутренних дел России. С декабря 2008 года возглавил Управление уголовного розыска МВД Абхазии.

С ноября 2010 года был первым замначальника УВД города Сухум, а с 2011 года исполнял обязанности начальника УВД столицы Абхазии.

С 2011 по 2012 годы работал начальником Управления внутренних дел города Сухум.

С 2013 по октябрь 2017 года находился на различных должностях Главного Управления МВД России по Северо-Кавказскому Федеральному округу.