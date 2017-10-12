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12 октября 1992 года: Абхазия выразила готовность к переговорам с Грузией

© Фото: предоставлено музеем Боевой Славы
В Абхазии
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Пресс-служба Верховного Совета Абхазии сообщает: "Сегодня в 11:30 состоялась пресс-конференция председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба, на которой председатель Верховного Совета ответил на вопросы иностранных журналистов". 

Касаясь нынешнего положения в Абхазии, возможного развития событий, – отмечено в архивном документе, – Владислав Ардзинба подчеркнул, что абхазская сторона выступает за урегулирование конфликта между Грузией и Абхазии политическими методами. Уже сегодня абхазы готовы сесть за стол переговоров. Безусловный вывод всех войск Госсовета Грузии с территории Абхазией – основное условие прекращения кровопролития, по мнению Ардзинба.

Отвечая на вопросы о выборах на оккупированных войсками Госсовета Грузии территориях и сообщениях грузинских официальных представителей о том, что в Сухуме в голосовании приняло участие более 50% населения, Владислав Ардзинба  выразил определенную долю скептицизма. Так как, на его взгляд, в свете последних событий в Абхазии почти все гражданское население покинуло Сухум, а в городе остались лишь войска Госсовета Грузии и незначительная часть населения, в основном люди старшего поколения.




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