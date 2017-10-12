12 октября 1992 года: Абхазия выразила готовность к переговорам с Грузией

Пресс-служба Верховного Совета Абхазии сообщает: "Сегодня в 11:30 состоялась пресс-конференция председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба, на которой председатель Верховного Совета ответил на вопросы иностранных журналистов".

Касаясь нынешнего положения в Абхазии, возможного развития событий, – отмечено в архивном документе, – Владислав Ардзинба подчеркнул, что абхазская сторона выступает за урегулирование конфликта между Грузией и Абхазии политическими методами. Уже сегодня абхазы готовы сесть за стол переговоров. Безусловный вывод всех войск Госсовета Грузии с территории Абхазией – основное условие прекращения кровопролития, по мнению Ардзинба.

Отвечая на вопросы о выборах на оккупированных войсками Госсовета Грузии территориях и сообщениях грузинских официальных представителей о том, что в Сухуме в голосовании приняло участие более 50% населения, Владислав Ардзинба выразил определенную долю скептицизма. Так как, на его взгляд, в свете последних событий в Абхазии почти все гражданское население покинуло Сухум, а в городе остались лишь войска Госсовета Грузии и незначительная часть населения, в основном люди старшего поколения.