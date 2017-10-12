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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба представил коллективу Министерства внутренних дел нового Министра Гарри Аршба

Глава Абхазии представил коллективу нового руководителя МВД

© Фото: сайт президента Абхазии
В Абхазии
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал Указ о назначении нового министра внутренних дел Абхазии.

СУХУМ, 12 окт — Sputnik. Рауль Хаджимба представил коллективу Министерства внутренних дел нового министра Гарри Аршба, сообщается на официальном сайте главы Абхазии.

Хаджимба сказал, что предыдущими руководителями Министерства внутренних дел было сделано немало, но необходимо ужесточить борьбу с криминалом в республике.

"Нужно более жестко и активно влиять на криминогенную обстановку в Абхазии. Необходимо работать уже совершенно по-другому. Работа в МВД должна быть продолжена в направлении ужесточения борьбы с криминалом. Новый министр будет способствовать этому процессу. Вы его знаете не первый день. Это специалист, хорошо знающий оперативную работу", — сказал глава государства.

МВД
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гарри Аршба назначен новым главой МВД Абхазии

Гарри Аршба выразил благодарность президенту за оказанное доверие.

"В первую очередь я буду требовать исполнение закона, потому что мы с вами призваны защищать законность, правопорядок. Я готов находиться рядом с каждым из вас в любой ситуации. Оперативная обстановка в республике мне известна не понаслышке. Мы должны мобилизовать все силы, которые есть, чтобы бороться с преступностью во всех ее проявлениях", — сказал Аршба.

Бывший министр внутренних дел, вице-премьер Аслан Кобахия пожелал новому руководителю удачи и поддержки.

"Хочу в первую очередь сказать огромное спасибо этому славному коллективу. Главное, что в стране есть большие патриоты, преданные нашей государственности и независимости, люди, которые еще молодыми надели эту форму и многие годы служат Отечеству. Очень многое надо сделать. Министром внутренних дел становится оперативник, который прошел большую школу. Надо признать, что криминогенная обстановка непростая. Искренне вам желаю удачи, мира и благополучия", — сказал Аслан Кобахия.




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