"Выдающиеся имена" представила Екатерина Бебия в Сухуме

Очерки и воспоминания более чем о 30 политических, общественных деятелях, ученых и писателях вошли в новую книгу журналиста Екатерины Бебия "Инагоу ахьыӡқәа" ("Выдающиеся имена" — ред.).

СУХУМ, 12 октября – Sputnik. Журналист Екатерина Бебия свою новую книгу "Инагоу ахьыӡқәа ("Выдающиеся имена" — абх.) представила в Сухуме, в четверг 12 октября.

По словам Бебия, в книге опубликованы очерки и воспоминания друзей и коллег об известных абхазских деятелях, а так же истории об абхазских репатриантах, проживающих в Иордании.

"Это не первая моя книга о выдающихся личностях, которые служили и продолжают служить Родине. В этом издании мне удалось рассказать более чем о 30 абхазах, таких как Константин Озган, Илларион Аргун и других. Не могла обойти стороной и тех, кто принимал участие в Отечественной войне народа Абхазии. Опубликованы истории наших репатриантов из Иордании, я сама их записывала, будучи там", — сказала автор.

Книга насыщена иллюстрациями и фотографиями из семейных архивов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пройти "Дорогами героев": Екатерина Бебия о военной радиожурналистике

Первыми познакомились с книжной новинкой ученые, писатели, родные и близкие героев книги. Среди них была дочь Константина Озган Ева.

"Екатерина Бебия собирает и публикует материалы, которые освещают национальную освободительную борьбу народа Абхазии, Отечественную войну. Это дает нам возможность лучше узнать героев, которые погибали, защищая свою Родину, которые отдали и отдают все силы служению своей стране. Это бесценный материал для истории нашей Родины и серьезное наследие для будущих поколений", – считает Ева Озган

Екатерина Бебия трудилась над сборником около трех лет. Книга "Инагоу ахьыӡқәа" издана в Краснодаре тиражом 700 экземпляров. Екатерина Бебия — доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики Абхазского и Кубанского госуниверситетов, члена Союза писателей и журналистов Абхазии.