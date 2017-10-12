Инвалид по зрению: люди должны беречь свои глаза

Во Всемирный день зрения председатель общественной организации инвалидов по зрению Даур Латария рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия о жизни незрячих.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Глаз – самая нежная часть человеческого организма, поэтому люди всегда должны быть с глазами осторожными, сказал в интервью радио Sputnik заместитель председателя общественной организации инвалидов по зрению Даур Латария.

Сам он потерял зрение во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

"Я всегда прошу людей, которые по хозяйству делают что-либо, чтобы они надевали специальные очки", — говорит он.

По его словам, из-за несоблюдения техники безопасности очень много несчастных случаев, которых можно было бы избежать.

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"Так как я часто бываю в лечебницах, я встречаюсь с теми, кто по нелепой случайности становился инвалидом. Кто-то косил колючки, и отлетевшая игла попала в глаз, кто-то при других обстоятельствах терял зрение, или оно у него существенно нарушалось", — сказал он.

После полученных ранений во время войны Даур Латария стал видеть только одним глазом, после войны постепенно отказал и второй глаз.

"Очень трудно привыкнуть к этому состоянию, но у меня было некоторое время до того, как я окончательно перестал видеть", — признался Латария.

В результате войны инвалидами по зрению стали 33 человека, из них девять человек не видят совсем, остальные стали инвалидами второй и третьей групп. Всего в Абхазии около 500 незрячих, но, по мнению Латария, их реальное количество может быть более тысячи.

"Люди в возрасте получают инвалидность по зрению, но, как правило, они нигде не регистрируются", — говорит он.

Всемирный день зрения отмечается во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).