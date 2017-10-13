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Яд

"Дайте яду!": где в Абхазии выдают химикаты против вредителей

© Фото: Pixabay
В Абхазии
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Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (33)
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В социальных сетях появилась информация о том, что в администрациях районов бесплатно раздают ядохимикаты для борьбы с мраморным клопом. Корреспондент Sputnik выяснила, так ли это на самом деле.

Сария Кварацхелия, Sputnik. 

Ядохимикаты от насекомых вредителей были розданы Министерством сельского хозяйства в администрации всех районов Абхазии еще в июне 2017 года, рассказал корреспонденту Sputnik начальник сельскохозяйственного отдела администрации Гудаутского района Юрий Кварацхелия. 

"Это ежегодная программа, которая проводится уже на протяжении четырех лет. Министерство сельского хозяйства раздает в администрации районов ядохимикаты. А администрации в свою очередь бесплатно раздают всем жителям районов, которые обращаются за ядохимикатами", – пояснил он.

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В администрации Гудаутского района в этом году люди неактивно обращались за препаратами от мраморных клопов, и потому они до сих пор остались в больших количествах.

"Мы и по сей день раздаем ядохимикаты. Последнее время жители района стали чаще обращаться в наш отдел. Нет такого, чтобы мы кому-то отказали. Раздаем всем без исключения, пока ядохимикаты не закончатся", – сказал Кварацхелия. 

В других же районах Абхазии дело обстоит иначе. В восточных районах "раздача" уже закончилась. 

"Так как в нашем районе проблема с клопами существует еще с прошлого года, жители района разобрали все очень быстро. Люди и по сей день приходят в администрацию, но у нас ядохимикатов уже нет. Министерство сельского хозяйства дает нам только один раз в год", – рассказал начальник отдела сельского хозяйства Галского района Тамаз Цвижба.

Та же ситуация в администрациях и других районах Абхазии.

В Министерстве сельского хозяйства Абхазии отметили, что проблема с мраморным клопом – общая беда для всех жителей Абхазии, с которой нужно бороться совместно.

Клоп коричневый мраморный щитник (Halyomorpha halys)
© Полит.ру
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"У нас существует межведомственная комиссия по борьбе с мраморным клопом. Комиссия непосредственно занимается решением этой проблемы, однако масштабы проблемы очень большие. Во многих странах мира борются с мраморным клопом, однако пока еще не придумали более эффективных методов", — отметил главный агроном Министерства сельского хозяйства Теваз Ачба.

На сегодняшний день существует два метода борьбы с мраморным клопом – обработка мест скопления вредителя ядохимикатами и механическое приманивание насекомых с помощью специальных ароматизированных средств в специальные ловушки.

"Ядохимикатами следует обрабатывать только те места, в которых нет другой живности, так как препарат не безвреден", – объясняет агроном.

Мраморный клоп впервые появился в Абхазии в 2014 году. Он еще не вжился в абхазскую экосистему, и на него еще не сформировался набор хищников и паразитов, которые в естественных условиях снижали бы его численность. 

Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (33)



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