Выгодное предложение: как в Абхазии поддержат экспортеров

В рамках реализации Правительственной целевой программы "Поддержка экспорта в Республике Абхазия на 2017-2019 годы" Минэкономики Абхазии объявило о начале приема заявок по программе поддержки экспорта. Замминистра экономики республики Батал Тарба, рассказал Sputnik, какую выгоду государству и предпринимателям принесет эта инициатива.

Sputnik, Бадри Есиава.

Основные критерии и условия

Экспортеры Абхазии из года в год сталкиваются с одними и теми же проблемами, сказал заместитель министра экономики республики Батал Тарба и подчеркнул, что в основном они связаны с прохождением госграницы, высокими издержками на проведение банковских операций по внешнеэкономическим сделкам и некоторыми сложностями в законодательстве страны.

"Мы зафиксировали все эти препятствия для свободной экспортной деятельности и уже начинаем работу по этим направлениям. Стараемся помочь абхазским предпринимателям, так как поддержка экспорта – это одна из наших основных задач в рамках стратегии социально-экономического развития до 2025 года и приоритетных направлений государственной экономической политики", — сказал Тарба.

По новой программе поддержки экспорта Минэкономики республики претендовать на государственные субсидии смогут экспортеры, которые закупают продукцию у местных производителей и реализуют ее на внешних рынках, которые сами производят и отправляют продукцию за рубеж, и производители, намеренные начать экспорт.

© Sputnik. Игорь Зарембо Экспортеры абхазской продукции получат субсидии

Для того чтобы получить государственные субсидии, добавил Тарба, организации-экспортеры должны соответствовать определенным критериям. От них требуется отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет республики. В том числе и в государственные внебюджетные социальные фонды.

Если за организацией или ее учредителями есть непогашенные перед государством или же административно-территориальными органами страны кредиты, то субсидии таким экспортерам не будут выделены. Поводом для отказа также могут стать и просроченные коммунальные платежи.

"Также мы установили критерий, по которому средняя заработная плата сотрудников экспортных организаций Абхазии должна быть не меньше 15 тысяч рублей. Экспортер должен давать своим работникам достойную зарплату и его финансовые операции должны быть прозрачными", — сказал Тарба.

Программа и цели

Главная цель программы поддержки абхазских экспортеров, в которую входит около 20 мероприятий, заключается в преодолении барьеров, с которыми бизнесмены систематически сталкиваются в работе. Высокие процентные ставки по кредитам, уточнил замминистра экономики, тоже сдерживает развитие экспорта.

Для того чтобы снизить такую нагрузку, новая программа предусматривает субсидирование процентной ставки, что позволит брать более дешевые кредиты.

"Министерство экономики будет субсидировать процентную ставку по кредитам. Это даст экспортерам дополнительные возможности вкладывать деньги в модернизацию производства, расширение ассортимента и увеличения объема производства", — считает Батал Тарба и отмечает, что основная проблема местных предприятий часто заключается в технической неспособности удовлетворить потребности зарубежных рынков в больших объемах.

В Абхазии, по данным Тарба, порядка 25 активных организаций-экспортеров, в их числе "Вина и воды Абхазии", сельскохозяйственные и работающие в рыбной отрасли предприятия, а также поставщики инертных материалов.

© Sputnik. Владимир Трефилов Минэкономики выделит 50 млн руб на поддержку экспортеров

Программа поддержки экспорта расписана на три года, и за это время предполагается, что общий бюджет составит 50 миллионов рублей. Эта сумма будет распределена на три этапа – в 2017 году 10 миллионов рублей, в 2018 – 15 миллионов рублей и 25 миллионов рублей в 2019 году.

"Когда мы делали расчеты, запрашивали информацию, в частности по текущей кредитной нагрузке, которая составляет примерно 300 миллионов рублей на момент расчета. При сохранении сегодняшней кредитной нагрузки на эти организации, мы рассчитали, что суммы в пределах 50 миллионов рублей будет достаточно для субсидирования 8% кредитной ставки. Конечно, хотелось бы больше, но пока таких возможностей нет», — отметил замминистра.

Программа поддержки предполагает и возмещение части затрат на сертификацию экспортируемой продукции, на участие в зарубежных выставках.

"Если рабочая группа одобрит выделение субсидий организации-экспортеру, то она может рассчитывать на компенсацию 8% кредитной ставки в течение всего года", — объяснил Батал Тарба.

Замминистра экономики Абхазии подчеркнул, что во время подготовки программы были приложены все усилия для ее упрощения с точки зрения формирования пакета необходимых документов.

Выгода и паспорт экспортера

Основная поступления в бюджет Абхазии идет от туристической и экспортной отрасли, уверен Тарба. Выход экспортера на внешний рынок, помимо очевидных финансовых выгод для страны, считает чиновник, несет в себе стимул по улучшению качества производимой продукции, что на себе ощутят и жители республики.

"Кроме этого, происходит эффект импортозамещение на рынке, и выравнивается сальдо торгового баланса. Экспорт – это экономическое направление, которое мы собираемся особенно развивать и поддерживать, и абхазские предприятия, которые занимаются экспортом, для нас в приоритете. Сами экспортеры говорят, что для них важна не финансовая поддержка, а четкие правила и комфортные условия работы", — сказал Тарба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абесалом Кварчия: в Абхазии будет создан совет экспортеров

Большие сложности организации-экспортеры Абхазии испытывают в продвижении своего товара, и для решения этой проблемы, уточнил замминистра экономики, будет создан сайт, на котором потенциальные зарубежные партнеры смогут посмотреть, что выпускают абхазские предприятия, по какой цене и на какой объем они могут рассчитывать.

При содействии Министерства экономики Абхазии будет создана Ассоциация экспортеров Абхазии, которая со своей стороны будет продвигать интересы экспорта и сообща находить решение проблем, считает Тарба.

По истечению трехлетней программы, прогнозирует Минэкономики страны, экспорт товаров из Абхазии на внешние рынки увеличится с пяти миллиардов рублей до восьми миллиардов рублей, а количество активных организаций-экспортеров увеличится на 15 единиц. Налоговые поступления в бюджет страны от организаций экспортеров вырастут на сумму порядка 150 миллионов рублей в течение трех лет.

У каждого экспортера Абхазии будет свой паспорт экспортера. В этом документе будет вся информация о предприятии, персонале, продукции, сырье, объемах производства, ценах, технологиях, подрядчиках.