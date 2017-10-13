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Пластинки с записью народных абхазских песен

Крутятся диски: музею Гулиа передали уникальные фольклорные грамзаписи

© Sputnik.
В Абхазии
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Директор Литературно-мемориального музея Дмитрия Гулиа Светлана Корсая рассказала Sputnik о том, что переданные в музей виниловые пластинки с фольклорными записями выставлены отдельной экспозицией.

СУХУМ, 13 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Виниловые пластинки, на которых записаны образцы народной музыки Абхазии, были переданы искусствоведом Сурамом Сакания в Литературно-мемориальный музей Дмитрия Гулиа, сказала корреспонденту Sputnik директор музея Светлана Корсая. 

"В середине 80-х годов XX века благодаря музыковеду, фольклористу Вадиму Ашуба была составлена серия "Антология абхазского музыкального фольклора". Фирма "Мелодия" в Москве выпустила четыре виниловые пластинки", — добавила она.

"Мелодия" издала музыкальные альбомы "Единый этнографический хор дома народного творчества Абхазии", "Семейный ансамбль Багателия из села Отхара", "Государственный ансамбль песни и танца Абхазии под руководством Раждена Гумба", "Государственный ансамбль песни и танца Абхазии под руководством Платона Панцулая".

"В свое время эти пластинки были во всех клубах, домах творчества. Они сохранились, но у нас в музее и в национальном музее этих пластинок не было", — сказала Корсая.

Пластинки с записью народных абхазских песен
© Sputnik.
Пластинки с записью народных абхазских песен

По ее словам, нашел редкие грампластинки искусствовед Сурам Сакания в одной из экспедиций. 

"Пластинки были найдены в археологической экспедиции в Очамчырском районе в одном из клубов. Он нашел целую кипу этих пластинок совершенно случайно. Сурам Сакания привез пластинки в Абхазский институт гуманитарных исследований в отдел искусства. Руководитель отдела Алла Отырба решила, что эти пластинки должны быть не только в АбИГИ, но и в национальном музее и в доме-музее Дмитрия Гулиа", — отметила она.

Получив ценные подарки, в музее 12 октября был проведен вечер, посвященный абхазской народной музыке, в котором приняли участие фольклористы, собиратели музыкального фольклора, музыковеды, те, кто на практике занимается исполнением абхазских песен и игрой на народных инструментах.

"На пластинках записаны знаменитые исполнители абхазских песен и те, кто играл на абхазских инструментах, например, Маадан Сакания, Владимир Маан  и другие", — перечислила Корсая.

В музее организована выставка переданных на хранение виниловых пластинок и книг о музыкальном фольклоре абхазов. 




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