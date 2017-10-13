Инициативу "Послов доброй воли Абхазии" поддержали в Европарламенте

"Послы доброй воли Абхазии" направили руководству ЮНЕСКО и Послам доброй воли ООН видеообращение с призывом не игнорировать проблему сохранения древнейших христианских храмов, расположенных на территории Абхазии.

СУХУМ, 13 окт — Sputnik. Депутаты Европарламента окажут поддержку инициативе благотворительного движения "Послов доброй воли Абхазии" и проведут специальное обсуждение по теме механизмов защиты христианских памятников в Абхазии. Об этом заявил депутат Европарламента от Польши Майкл Марусик.

"Сохранение памятников, относящихся к первым векам христианства, является благородной и мудрой инициативой. Вы должны обратить на это внимание. Было бы также целесообразно, если бы Европейский парламент поддержал инициативу Послов доброй воли и инициировал обсуждение механизмов защиты христианских памятников. Мы не должны терять это уникальное наследие", — отметил евродепутат. По его мнению, необходимо обеспечить защиту абхазских памятников со стороны ЮНЕСКО и признать их мировым наследием культуры и истории.

Напомним 2 октября Послы доброй воли Абхазии опубликовали видеообращение к ЮНЕСКО с призывом совместно решать вопросы сохранения древних православных храмов, которые находятся на территории республики. Видеообращение послов уже набрало десятки тысяч просмотров в социальных сетях.