Американские мины обнаружены в Гулрыпше

Минометные мины, найденные на окраине Гулрыпшского района, находились в боевом состоянии.

СУХУМ, 13 окт — Sputnik. Четыре минометные мины американского производства времен Отечественной войны народа Абхазии были обнаружены в пятницу сотрудниками Пограничного управления ФСБ России в Абхазии и СГБ Абхазии в Гулрыпше, сообщили в пресс-служба Погрануправления ФСБ России в Абхазии.

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"В ходе проведения совместных мероприятий сотрудниками Пограничного управления и СГБ Абхазии на окраине населенного пункта Зима Гулрыпшского района обнаружены и изъяты четыре 120 миллиметровые минометные мины производства США, которые находились в удовлетворительном состоянии", — проинформировала пресс-служба российского погрануправления.

Ведомство отмечает, что пограничники России совместно с СГБ Абхазия регулярно проводят рейды по поиску и изъятию средств поражения.