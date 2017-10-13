Ученые выяснили, как учеба сказывается на продолжительности жизни

СУХУМ, 13 окт — Sputnik. Британские ученые обнаружили удивительную связь между продолжительностью жизни, лишним весом и учебой — один лишний килограмм сокращает средние сроки жизни на два месяца, а каждый год в университете, увеличивает их примерно на год, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью ученных, опубликованную в журнале Nature Communications.

"Мы пытались понять, как различные привычки и стиль жизни влияют на долгожительство человека. Как оказалось, выкуривание пачки сигарет каждый день снижает продолжительность жизни на семь лет, а потеря килограмма жира продлит ее примерно на два месяца", — заявил Питер Джоши (Peter Joshi) из университета Эдинбурга (Шотландия).

© Sputnik. Алексей Мальгавко Ученые выяснили, почему умирает 500 тысяч европейцев в год

В последние годы ученые начали замечать, что на продолжительность жизни влияют не только вредные привычки, но и диета, образование, уровень депрессии и масса других факторов, напрямую не связанных с работой организма, развитием болезней и процессом дряхления тела в старости.

С другой стороны, недавно ученые открыли массу генов, связанных с предрасположенностью к алкоголизму, рисковому поведению, шизофрении и другим вещам, которые напрямую связаны и с продолжительностью жизни, и с поведением людей.

При этом обладатели "плохих" версий таких генов не всегда становятся шизофрениками, алкоголиками или профессиональными любителями риска, что заставляет биологов, генетиков и других ученых ожесточенно спорить о том, что на самом деле связывает эти факторы, гены и сроки жизни человека.

Джоши и его коллеги пытались оценить роль генетических и негенетических факторов в продолжительности жизни, сопоставив различия в структуре ДНК и особенности стиля жизни у примерно 600 тысяч британцев и жителей других стран Европы, принимавших участие в различных проектах по изучению генома в последние два десятка лет.

Как оказалось, практически все вредные привычки и прочие особенности образа жизни людей были в той или иной мере завязаны на ДНК, но она никогда не определяла их полностью. С другой стороны, британским ученым удалось открыть две новых вариации в генах, управляющих уровнем холестерина в крови и работой иммунной системы, которые напрямую сокращали или продлевали жизнь примерно на шесть-восемь месяцев.

Если говорить о привычках, сильнее всего на длину жизни влияет курение, однако эффекты от употребления табака можно сравнительно быстро нейтрализовать, отказавшись от него. Влияние ожирения и других пищевых пристрастий не так сильно, но от них гораздо сложнее избавиться.

Что интересно, почти таким же сильным, как от курения, оказался эффект от образования — каждый год учебы в университете или колледже продлевал жизнь примерно на год. Ученые связывают это с тем, что высшее образование помогает людям правильнее питаться и иметь меньше вредных склонностей, чем у представителей рабочих слоев населения. Дальнейший анализ этих факторов, как надеются авторы статьи, поможет ученым и политикам найти оптимальные способы продления жизни и трудоспособности стремительно стареющего населения Земли.