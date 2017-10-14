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Хроника Отечественной войны народа Абхазии

14 октября 1992 года: противник применил тяжелое оружие

© Фото: Архив
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (61)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Согласно сводке  Министерства обороны Абхазии, по направлению Эшера-Сухум за истекшие сутки не прекращалась перестрелка. Противник применил тяжелое орудие, включая установки системы град. Передний край обороны противника плотно насыщен минными полями.

Грузинская сторона пытается занять господствующие высоты. Пытается перейти к массированному наступлению. Войска Вооруженных сил Абхазии переходит к обороне. В ходе боев уничтожено до 30 солдат грузинской армий.

Темы:
"413 дней" (61)



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