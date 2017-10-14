Абсолютный чемпион из Абхазии

Сария Кварацхелия, Sputnik
Победитель Кубка Евразии по плаванию Евгений Зеленых знает Абхазию не понаслышке. Он родился и вырос в Абхазии.
"Я здесь родился, здесь вырос. Окончил среднюю школу №4. Пришел в бассейн, начал заниматься плаваньем", — вспоминает чемпион.
Начинал свою спортивную карьеру Евгений в сухумском плавательном бассейне. Его первым тренером была Доксия Дмитриевна Колпаксиди.
"Прекрасный человек, прекрасный тренер. Очень сильный тренер и по плаванию, и по водному поло. Прекрасные спортсмены вышли отсюда. До меня еще плавал Лаврененко, он же воспитанник сухумской спортшколы. Он был рекордсменом Советского Союза. Ездил на Олимпийские игры", — рассказывает спортсмен из Абхазии.
После окончания школы Евгений Зеленых ушел в армию, а уже после армии поступил в Коломенский пединститут. В 1973 году Евгений приехал к родителям в Абхазию. В это время в Абхазии проводилась спартакиада.
"Перед этой спартакиадой заведующий кафедрой в пединституте Отар Владимирович Лахания сказал мне: "Женя, давай переезжай. Нам такие спортсмены нужны", — вспоминает Зеленых.
Разговор с завкафедрой меняет в жизни Евгения многое. Он решает перевестись из Коломенского пединститута в Сухумский пединститут и выступить на Спартакиаде.
"Я успешно выступил за команду Сухумского пединститута на Спартакиаде. Наша команда тогда заняла первое место", — сказал Зеленых.
В конце 70-х Зеленых окончил Сухумский пединститут. И первое время остался работать там. Был тренером по плаванию и по водному поло.
"Но через какое-то время я женился и уехал в Москву. Сейчас живу в Подмосковье", — говорит он.
С Абхазией Зеленых по-прежнему поддерживает связь. Когда он узнал, что финал Кубка Евразии по плаванию проведут в Абхазии, он точно для себя решил, что будет участвовать.
"Организовано все хорошо. На воде поставили буи, чтобы было видно, куда и как плыть", — довольно произносит пловец.
Как он признался, ему совершенно не сложно было преодолеть морской путь и даже не отдохнуть во время заплыва.
"Ну, а какой смысл отдыхать? 10 километров – это не такая большая дистанция, которая требует отдыха", — считает Зеленых.
Пока другие участники заплыва преодолевали маршрут, Зеленых успел финишировать и даже дать интервью радио Sputnik.
"А остальные пока доплывают", — шутит он.
Более 120 пловцов с разных стран приехали в Сухум, чтобы принять участие в финале Кубка Евразии по плаванию, который состоялся 14 октября.