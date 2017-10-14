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Евгений Зеленых

Абсолютный чемпион из Абхазии

© Sputnik.
В Абхазии
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Спортивные выходные в Сухуме (10)
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Победитель Кубка Евразии по плаванию на открытой воде на дистанции 10 километров Евгений Зеленых рассказал корреспонденту Sputnik о своем абхазском происхождении.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Победитель Кубка Евразии по плаванию Евгений Зеленых знает Абхазию не понаслышке. Он родился и вырос в Абхазии.

"Я здесь родился, здесь вырос. Окончил среднюю школу №4. Пришел в бассейн, начал заниматься плаваньем", — вспоминает чемпион.

Начинал свою спортивную карьеру Евгений в сухумском плавательном бассейне. Его первым тренером была Доксия Дмитриевна Колпаксиди.

Сухумский октябрь. Забег
© Sputnik / Томас Тхайцук
Финал Кубка Евразии по плаванию состоялся в Сухуме

"Прекрасный человек, прекрасный тренер. Очень сильный тренер и по плаванию, и по водному поло. Прекрасные спортсмены вышли отсюда. До меня еще плавал Лаврененко, он же воспитанник сухумской спортшколы. Он был рекордсменом Советского Союза. Ездил на Олимпийские игры", — рассказывает спортсмен из Абхазии.

После окончания школы Евгений Зеленых ушел в армию, а уже после армии поступил в Коломенский пединститут.  В 1973 году Евгений приехал к родителям в Абхазию. В это время в Абхазии проводилась спартакиада.

"Перед этой спартакиадой заведующий кафедрой в пединституте Отар Владимирович Лахания сказал мне: "Женя, давай переезжай. Нам такие спортсмены нужны", — вспоминает Зеленых.

Разговор с завкафедрой меняет в жизни Евгения многое. Он решает перевестись из Коломенского пединститута в Сухумский пединститут и выступить на Спартакиаде.

"Я успешно выступил за команду Сухумского пединститута на Спартакиаде. Наша команда тогда заняла первое место", — сказал Зеленых.

Сухумский октябрь. Триатлон
© Sputnik / Томас Тхайцук
На старт, внимание, марш: в Сухуме прошел любительский забег

В конце 70-х Зеленых окончил Сухумский пединститут. И первое время остался работать там. Был тренером по плаванию и по водному поло.

"Но через какое-то время я женился и уехал в Москву. Сейчас живу в Подмосковье", — говорит он.

С Абхазией Зеленых по-прежнему поддерживает связь. Когда он узнал, что финал Кубка Евразии по плаванию проведут в Абхазии, он точно для себя решил, что будет участвовать.

"Организовано все хорошо. На воде поставили буи, чтобы было видно, куда и как плыть", — довольно произносит пловец.

Сухумский октябрь. Забег
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухумский октябрь. Забег

 Как он признался, ему совершенно не сложно было преодолеть морской путь и даже не отдохнуть во время заплыва.

"Ну, а какой смысл отдыхать? 10 километров – это не такая большая дистанция, которая требует отдыха", — считает Зеленых.

Пока другие участники заплыва преодолевали маршрут, Зеленых успел финишировать и даже дать интервью радио Sputnik.

"А остальные пока доплывают", — шутит он.

Более 120 пловцов с разных стран приехали в Сухум, чтобы принять участие в финале Кубка Евразии по плаванию, который состоялся 14 октября.

Темы:
Спортивные выходные в Сухуме (10)



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