Орнитолог: мраморный клоп воробьям и чайкам не помеха

Читательница Ирина спрашивает: Я всегда раньше кормила птиц в парке. Накрошу хлебушка, воробьи слетаются. А в последние время ни воробьев, ни чаек нет. Знакомые сказали, что птицы из-за мраморного клопа на грани исчезновения. Так ли это?

Бадрак Авидзба, Sputnik Абхазия: Как нам сообщил проректор Абхазского государственного университета, орнитолог Виктор Маландзия, если воробьи не попадаются кому-то на глаза, это не значит, что их нет, или их численность сократилась.

"Воробьи есть, они живут, никаких проблем не испытывают. Воробьи — птицы крепкие, они не реагируют на похолодания, они у нас живут круглый год, являются оседлыми", — отмечает ученый.

Орнитолог подчеркнул, что никакой связи между появлением мраморного клопа в Абхазии и якобы уменьшением количества воробьев и чаек нет.

"Питание клопа и воробья различаются коренным образом, то же самое можно сказать и про чаек. Поэтому здесь нет никакой связи", — отметил он.

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