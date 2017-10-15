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Птица пьет воду.

Орнитолог: мраморный клоп воробьям и чайкам не помеха

© Sputnik. Сергей Пятаков
В Абхазии
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Ok, Sputnik! (50)
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В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Читательница Ирина спрашивает: Я всегда раньше кормила птиц в парке. Накрошу хлебушка, воробьи слетаются. А в последние время ни воробьев, ни чаек нет. Знакомые сказали, что птицы из-за мраморного клопа на грани исчезновения. Так ли это?

Бадрак Авидзба, Sputnik Абхазия: Как нам сообщил проректор Абхазского государственного университета, орнитолог Виктор Маландзия, если воробьи не попадаются кому-то на глаза, это не значит, что их нет, или их численность сократилась.

Клоп коричневый мраморный щитник (Halyomorpha halys)
© Полит.ру
Незваные гости: как победить мраморного клопа в домашних условиях

"Воробьи есть, они живут, никаких проблем не испытывают. Воробьи — птицы крепкие, они не реагируют на похолодания, они у нас живут круглый год, являются оседлыми", — отмечает ученый.

Орнитолог подчеркнул, что никакой связи между появлением мраморного клопа в Абхазии и якобы уменьшением количества воробьев и чаек нет.

"Питание клопа и воробья различаются коренным образом, то же самое можно сказать и про чаек. Поэтому здесь нет никакой связи", — отметил он.

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В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.

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