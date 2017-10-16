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Учения бригады специального назначения ЮВО

На полигоне Цабал пройдут учебно-военные действия

© Sputnik. Георгий Зимарев
В Абхазии
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Около тысячи мишеней противника планируют поразить военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии.

СУХУМ, 16 окт — Sputnik. Военнослужащие ЮВО в Абхазии выступят против авиации и бронетехники условного противника в ходе учений, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев. 

Ротное тактическое учение проводится на полигоне Цабал в горно-лесистой местности.

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По словам Астафьева, на первом этапе учений личный состав мотострелковых подразделений соединения был поднят по тревоге и скрытно выдвинулся на штатной боевой технике в район розыгрыша учебно-боевых действий. При перемещении военнослужащие отработали вопросы всестороннего обеспечения марша, отражения ударов авиации и противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

Особое внимание в ходе учения уделяется фортификационному оборудованию ротного опорного пункта, созданию инженерных заграждений, организации системы огня и обеспечению выполнения боевых задач по уничтожению условного противника.

"В ходе этапа боевой стрельбы мотострелкам во взаимодействии с танковыми и артиллерийскими подразделениями предстоит поразить около 1 тысячи мишеней, имитирующих авиацию, бронетехнику и живую силу условного противника", — сказал Астафьев.

Всего в учении принимают участие около 500 военнослужащих и до 100 единиц военной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82АМ, бронированные разведывательные машины "Дозор" и реактивные системы залпового огня "Град".

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