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З. Ачба, депутат Верховного Совета Абхазии, в Президент-отеле

16 октября 1992 года: абхазские депутаты провели пресс-конференцию в Москве

© Sputnik. Сергей Гунеев
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (63)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из публикации корреспондента газеты "Известия" Виктора Литовкина 16 октября 1992 года "Абхазы мечтают о мире, но готовятся к войне":  

"Депутаты Верховного Cовета Абхазии Зураб Ачба, Виктор Логинов, Юрий Воронов и Нателла Акаба 15 октября в Доме журналистов на Никитском бульваре в Москве провели пресс-конференцию. Анализируя результаты выборов в Грузии и недавние высказывания руководителей республики, депутаты заявили, что их главная цель —  искать не военные пути решения абхазо-грузинской проблемы. Но, по их мнению, заявление Эдуарда Шеварднадзе отрезает пути к миру. Выступившие перед журналистами депутаты привели факты уничтожения войсками Госсовета Грузии культурного наследия абхазов в Сухуме, Очамчыре, полного разграбления квартир, проживающих там людей, причем не только коренной национальности. Они заявили, что Грузия использует для продолжения войны наемников, российское оружие и боевую технику, а также оружие, полученное из-за рубежей СНГ. 

— Мы же воюем только трофейной техникой, — Зураб Ачба. 

Непременными условиями прекращения боевых действий абхазская сторона считает полный вывод войск Госсовета Грузии с территории Абхазии. А после этого выход из республики добровольцев  Конфедерации народов Кавказа, принятие на себя Россией миротворческих функций, впрочем, это могут быть и силы ООН, охрана ее войсками коммуникаций, обеспечение гарантий мира и безопасности на абхазской земле. Только эти условия могут стать основой для возобновления переговоров с грузинским руководством, считают депутаты». 

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (63)



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