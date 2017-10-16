16 октября 1992 года: абхазские депутаты провели пресс-конференцию в Москве

Из публикации корреспондента газеты "Известия" Виктора Литовкина 16 октября 1992 года "Абхазы мечтают о мире, но готовятся к войне":

"Депутаты Верховного Cовета Абхазии Зураб Ачба, Виктор Логинов, Юрий Воронов и Нателла Акаба 15 октября в Доме журналистов на Никитском бульваре в Москве провели пресс-конференцию. Анализируя результаты выборов в Грузии и недавние высказывания руководителей республики, депутаты заявили, что их главная цель — искать не военные пути решения абхазо-грузинской проблемы. Но, по их мнению, заявление Эдуарда Шеварднадзе отрезает пути к миру. Выступившие перед журналистами депутаты привели факты уничтожения войсками Госсовета Грузии культурного наследия абхазов в Сухуме, Очамчыре, полного разграбления квартир, проживающих там людей, причем не только коренной национальности. Они заявили, что Грузия использует для продолжения войны наемников, российское оружие и боевую технику, а также оружие, полученное из-за рубежей СНГ.

— Мы же воюем только трофейной техникой, — Зураб Ачба.

Непременными условиями прекращения боевых действий абхазская сторона считает полный вывод войск Госсовета Грузии с территории Абхазии. А после этого выход из республики добровольцев Конфедерации народов Кавказа, принятие на себя Россией миротворческих функций, впрочем, это могут быть и силы ООН, охрана ее войсками коммуникаций, обеспечение гарантий мира и безопасности на абхазской земле. Только эти условия могут стать основой для возобновления переговоров с грузинским руководством, считают депутаты».

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