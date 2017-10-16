Парламент отклонил кандидатуру пятого судьи Конституционного суда Абхазии

СУХУМ, 16 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Парламент Абхазии проголосовал против назначения судьей Конституционного суда республики Гиви Габния на заседании в понедельник 16 октября.

© Sputnik / Томас Тхайцук Диана Пилия стала четвертым судьей Конституционного Суда Абхазии

Представил кандидатуру Гиви Габния заместитель главы Администрации президента, полномочный представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба, отметивший, что Гиви Габния отвечает всем необходимым требованиям, которые предъявляются к судье Конституционного суда.

Председатель комитета по государственной правовой политике Валерий Агрба подчеркнул, что комитет полностью поддерживает кандидатуру Гиви Габния на должность судьи Конституционного суда.

Ранее Парламент Абхазии утвердил на должность судей Конституционного суда Рауля Пантия, Людмилу Ходжашвили, Нурия Тания и Диану Пилия. Избрание Гиви Габния сформировало бы окончательный состав Конституционного суда.

За избрание Габния проголосовали 20 депутатов, против — 13 парламентариев, таким образом, Гиви Габния не избран судьей Конституционного суда. Для того чтобы быть избранным в Конституционный суд, необходимо набрать две трети голосов от числа проголосовавших.

Гиви Габния родился 6 февраля 1971 года. В 1995 году с отличием окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета по специальности "правоведение", присвоена квалификация юриста. Преподавал в АГУ. С марта 2017 года по настоящее время — заместитель руководителя Администрации президента Республики Абхазия.

На этом же заседании депутаты избрали судьей Верховного суда Абхазии Екатерину Онищенко. Она в 2000 году окончила историко-юридический факультет Абхазского государственного университета по специальности "юриспруденция". Работала преподавателем Сухумской средней специальной школы милиции. С 2007 по 2011 годы — судья городского суда Сухум. С 2011 по 2014 год — министр юстиции Абхазии. В 2014 году — исполняющая обязанности судьи Верховного суда Абхазии. Заключением Квалификационной Коллегией судей в 2017 году кандидатура Екатерины Онищенко была рекомендована на должность судьи Верховного суда Абхазии.