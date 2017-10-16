Кобахия о памятнике Курченко в Сухуме: национальная героиня Абхазии

О сроках восстановления памятника бортпроводнице Надежде Курченко, погибшей в октябре 1970 года в результате теракта, рассказал на радио Sputnik Абхазия заместитель министра культуры и историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия.

СУХУМ, 16 окт– Sputnik, Амра Амичба. Неприемлемо для грузин было, что русская девушка является национальной героиней Абхазии, заявил замминистра культуры и историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия, задаваясь вопросом, почему войска Госсовета Грузии вымещали зло на памятниках в оккупированном Сухуме.

Он напомнил, что памятник во время Отечественной войны народа Абхазии значительно пострадал, подвергался постоянным обстрелам грузинскими оккупантами, которые находились больше года в Сухуме.

"Также был уничтожен памятник Когония, Гулиа, обстрелян памятник Надежде Курченко, — заметил Кобахия. — Памятник Надежде Курченко — первой жертве терроризма будет восстановлен в ближайшее время".

По словам Батала Кобахия, у памятника в советское время проходили линейки. Хотя перед войной ее перезахоронили на родине, мемориал в Сухуме сохранили.

"Памятник из бронзы, достаточно интересная работа. В 2010 году городская администрация выделила какие-то средства, залатали дыры на памятнике, но повреждения от сильных обстрелов сказались, когда на него в 2013 году упало дерево — отвалились фаланги рук, нога. Памятник заскладирован. Памятник будет восстановлен и установлен на прежнем месте. Это хорошая память о ней. Эта девушка жила у нас, и многие из нас еще помнят ее в лицо. Даже я как-то видел ее", — сказал замминистра культуры.

Министерство культуры в монументальную комиссию подало заявку о реставрации памятника, чтобы определили необходимые на это средства, кто и где будет проводить работы.

"В итоге решили тут делать. Появился сварочный аппарат по бронзе. Жду в течение недели, чтобы мне дали полную смету проекта благоустройства не всего парка, а только могилы. Я надеюсь, что процесс начнется в этом году", — отметил Батал Кобахия.

Кобахия заметил, что если Кабинет Министров одобрит смету, то процесс реставрации займет два-три месяца.