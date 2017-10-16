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Ясную погоду на вторник прогнозируют синоптики Абхазии

© Фото: Тенгиз Тарба
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (495)
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Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием антициклона из Европы во вторник 17 октября, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 16 окт – Sputnik. Переменную облачность и вероятность дождя ночью с усилением ветра до 13 метров в секунду прогнозируют синоптики Абхазии, которые обещают прояснение погоды днем во вторник 17 октября. 

Атмосферное давление пониженное, 755 миллиметра ртутного столба, будет повышаться.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду. 

Температура воздуха ночью от +9˚С  о +11˚С, днем +16˚С  +18˚С.

Температура морской воды +20˚С.

Относительная влажность воздуха высокая, 70-90%.

Прогноз погоды с 20:00 16.10.2017 по 20:00 17.10.2017
© Sputnik. Леон Гуния
Прогноз погоды с 20:00 16.10.2017 по 20:00 17.10.2017


Темы:
Погода в Абхазии (495)



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