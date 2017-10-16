Ясную погоду на вторник прогнозируют синоптики Абхазии

Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием антициклона из Европы во вторник 17 октября, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 16 окт – Sputnik. Переменную облачность и вероятность дождя ночью с усилением ветра до 13 метров в секунду прогнозируют синоптики Абхазии, которые обещают прояснение погоды днем во вторник 17 октября.

Атмосферное давление пониженное, 755 миллиметра ртутного столба, будет повышаться.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +9˚С о +11˚С, днем +16˚С +18˚С.

Температура морской воды +20˚С.

Относительная влажность воздуха высокая, 70-90%.

© Sputnik. Леон Гуния Прогноз погоды с 20:00 16.10.2017 по 20:00 17.10.2017



