21 день рождения Рицинского национального реликтового парка

О том, что представляет собой сегодня парк и в чем его уникальность, в материале Sputnik.

Абхазский самшит в Соборе Парижской Богоматери

Рицинский национальный реликтовый парк, с 30-х годов ХХ века бывший заповедником, занимает 390 квадратных километров и входит в Ассоциацию заповедников и национальных парков Северного Кавказа Российской Федерации. В нем водятся медведи, рыси, барсуки и еще десятки видов животных и птиц. Парк разделен на две функциональные зоны: заповедную, в которой запрещена любая хозяйственная деятельность, и рекреационно-хозяйственную.

Леса парка состоят из нескольких видов дуба, граба, бука и других деревьев и кустарников.

© Фото: Тенгиз Тарба Малая Рица

Наиболее интересен из них – реликтовый самшит, который с древнейших времен экспортировался в Европу. Есть мнение, что некоторые части Собора Парижской Богоматери сделаны из этого дерева. Растет самшит очень медленно – по одному миллиметру в год, тонет в воде, занесен в Красную книгу.

© Sputnik. Томас Тхайцук Инга Тания: в Рицинском парке действует 15 туристических объектов

Озеро из дистиллированной воды

О происхождении самого озера Рица рассказала Sputnik руководитель экологической экспедиции, завкафедрой природообустройства и водопользования Приволжского (Казанского) федерального университета, доктор биологических наук, профессор Нафиса Мингазова. По ее словам, Рица — озеро молодое, тектонического происхождения. Образовалось оно в результате землетрясения не больше четырехсот лет назад. Это подтверждают и легенды. Когда в народе живут предания о происхождении природного объекта, скорее всего, он образовался на памяти нескольких поколений. Кроме того, слой глубинного ила — 10-15 сантиметров, что подтверждает молодость водоема.

© Sputnik. Виктор Панов Озеро Рица. Архивное фото.

По словам ученых, Рица им интересна по нескольким параметрам. Прозрачность озера – десять метров. Это редко бывает с пресными озерами. Самое прозрачное в мире – Саргассово море (60 метров), континентальные же водоемы обычно обладают прозрачностью от десяти сантиметров до трех метров из-за того, что в них цветут водоросли и влияют на прозрачность и цвет воды. Кроме того, интересна минерализация Рицы – 50 миллиграммов солей на кубический метр воды. Для равнинных озер Абхазии этот показатель обычно 250-400 миллиграммов, для пещерных рек и озер – 100-200 миллиграммов. Вода Рицы – практически дистиллят. На глубине Рицы были найдены грязи, предположительно обладающие косметическим эффектом.

Миллионные прибыли

Но Рицинский национальный парк — это не только само озеро Рица, в него входят Голубое озеро, Гегский водопад, озера Малая Рица и Мзы, минеральные источники в долине Ауадхара, каньоны рек Бзыбь, Гега и Юпшара. Сюда круглый год ездят туристы, и существует 15 турмаршрутов. Количество же посетителей увеличивается каждый год.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рицинский парк ушел в минус: повод отчаяться, или новые возможности

В 2012 году Национальный парк посетили 166 тысяч человек, которые принесли в бюджет более 40 миллионов рублей. В 2014 году туристов за год было уже около двухсот тысяч человек, а доход составил 60 миллионов рублей. В 2015 году — 51 миллион рублей. Только за новогодние праздники в 2016 году Рицинский национальный реликтовый парк заработал больше миллиона рублей. В 2017 году наблюдается сравнительный спад посещений парка, который связан с экономическим кризисом в России. К концу сентября 2017 года Рицинский парк посетило более 360 тысяч человек, за неполные девять месяцев 2017 года парк заработал 119 миллионов рублей.

Ученые из Татарстана, обследовавшие Рицу в 2016 году, говорили, что в прозрачных водах озера появляются масляные пятна от топлива моторных лодок, которые возят туристов на дачу Сталина, и неплохо было бы полностью отказаться от моторного транспорта в акватории Рицы, чтобы сберечь экологию озера.



