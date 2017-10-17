Сладкая осень: когда торт больше, чем торт

Абхазские кондитеры выкладывают в Instagram фотографии свадебных тортов. В разгар сезона Sputnik сделал подборку самых сладких постов.

Сария Кварацхелия, Sputnik.

В этом сезоне в тренде преимущественно классические английские торты в пастельных тонах, говорится на "кондитерской" страничке Vanilla_sukhum в Instagram.

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"Минимум деталей, максимум элегантности", — пишет Vanilla_sukhum.

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Помимо классических, люди также заказывают необычные, импровизированные торты в форме шкатулок, цветочных кустов и птиц.

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"Свадебный торт-шкатулка. Вселенная посылает мне людей необыкновенных, с ярким взглядом и индивидуальным мышлением. Так появляются необычные торты", — рассказывает кондитер.

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Некоторые невесты в своей импровизации придумывают целые сладкие скульптуры. Например, этот торт с капкейками изображает красивого павлина.

Свадебный торт с капкейками Публикация от Кондитерская "Dolche vita"🎂 (@dolche.vita_) Мар 9 2017 в 6:03 PST

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В основном в этом году, в отличие от предыдущих, заказчики предпочитают небольшие торты.

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Но, бывают исключения. Например, этот торт-замок, который оказался даже больше жениха и невесты.

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В этом сезоне нет гладких тортов, все покрыты складками и декором, говорят кондитеры.

Свадебный торт с сахарными розами #свадьба #тортнасвадьбу #сахарныерозы #сахарныецветы #тортытемиртау #тортыкараганда Публикация от Кондитерская "Dolche vita"🎂 (@dolche.vita_) Мар 24 2017 в 10:23 PDT

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Кондитеры предлагают большой выбор: мастичные, кремовые, различные начинки и украшения.

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"Много раз убеждалась, что белый — цвет невесты, чистоты, цвет космоса, ведь звезды светят белым светом, только атмосфера искажает, и мы видим их желтыми. Торт полностью из сахарных элементов — ветки из вафельной бумаги, несладкой, но очень приятной на вкус", — говорится на страничке Vanilla_sukhum.