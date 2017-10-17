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Свадебный торт

Сладкая осень: когда торт больше, чем торт

© Фото: Pexels/Ana Paula Lima
В Абхазии
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Абхазские кондитеры выкладывают в Instagram фотографии свадебных тортов. В разгар сезона Sputnik сделал подборку самых сладких постов.

Сария Кварацхелия, Sputnik.

В этом сезоне в тренде преимущественно классические английские торты в пастельных тонах, говорится на "кондитерской" страничке Vanilla_sukhum в Instagram.

 

"Минимум деталей, максимум элегантности", — пишет Vanilla_sukhum. 

В этом сезоне девочки предпочитают преимущественно классические английские торты в пастельных тонах. Минимум деталей- максимум элегантности. В торте карамель-безе-грецкий орех, клубника, разумеется адзюбжинская, Красный Бархат с малиной и Маскарпоне и лимон с белым шоколадом. Оформление) — как и в предидущем тортике @elitdekor1. #weddingcakes #weddingcake #игрыссахаром #тортывабхазии #абхазскиесвадьбы #свадьбывабхазии

Публикация от Игры С Сахаром (@vanilla_sukhum) Сен 24 2017 в 9:45 PDT

Помимо классических, люди также заказывают необычные, импровизированные торты в форме шкатулок, цветочных кустов и птиц. 

Для тех, кто не любит лишних деталей. Очень сдержанно, очень свадебно. Классический торт с пионами повторяющий детали элегантного декора @beraya.anjela Многим своим девочкам-невестам я рассказываю почему именно пионы часто присутствуют на тортиках и в свадебных букетах- Пион-символ счастливой супружеской жизни, долгих лет брака и любви мужа. Недаром же он один из немногих цветок мужского пола😁. Он-Пион! А мы все розы, ромашки, незабудки, ну и орхидеи безусловно. Есть приметы, что картина с пионами в спальне оградит жену от измен супруга. Не знаю насколько действует, за неимением последнего не проверяла😂😂. #weddingcake #weddigcakes #абхазскиесвадьбы #свадьбывабхазии #игрыссахаром

Публикация от Игры С Сахаром (@vanilla_sukhum) Авг 31 2017 в 5:57 PDT

"Свадебный торт-шкатулка. Вселенная посылает мне людей необыкновенных, с ярким взглядом и индивидуальным мышлением. Так появляются необычные торты", — рассказывает кондитер.

Свадебный торт-шкатулка. Вселенная посылает мне людей необыкновенных, с ярким взглядом и индивидуальным мышлением. Так появляются необычные торты. Торт большой-50 см в диаметре, из сахара абсолютно все! Цветы. Это отдельная тема- мой первый опыт с протеей. Уже год хотела повторить в сахаре волшебные композиции @vika_amichba, вот предоставился случай. Протея, розы капучино и серебристый эвкалипт. А внутри два вкуса- ягодное ассорти- клубника, малина и черная смородина и Сухумский тортик- фундук, безе и крем из вареной сгущенки. #игрыссахаром #ванильныеторты #weddingcake #weddingcakes

Публикация от Игры С Сахаром (@vanilla_sukhum) Сен 18 2017 в 11:41 PDT

Некоторые невесты в своей импровизации придумывают целые сладкие скульптуры. Например, этот торт с капкейками изображает красивого павлина. 

Свадебный торт с капкейками

Публикация от Кондитерская "Dolche vita"🎂 (@dolche.vita_) Мар 9 2017 в 6:03 PST

В основном в этом году, в отличие от предыдущих, заказчики предпочитают небольшие торты.

Обожаю пастельные тона, но еще более я люблю цвет, Краски! Выписываю журналы Свадебные торты из Англии. В этом сезоне нет гладких тортиков, все покрыты складками, декором…а Цвет определяющий! Под классическое белоснежное оформление и невероятный гипюр @vika_amichba яркий драматичный торт. Внутри ягодное ассорти- клубника, голубика, малина и черная смородина с творожным кремом и классический Сникерс. #абхазскиесвадьбы #свадьбывабхазии #игрыссахаром #weddingcake #weddigcakes

Публикация от Игры С Сахаром (@vanilla_sukhum) Сен 10 2017 в 5:26 PDT

Но, бывают исключения. Например, этот торт-замок, который оказался даже больше жениха и невесты. 

Я всегда опасаюсь больших тортов), сложно создавать, сложно перевозить, но если Вы невеста и предполагаемый торт big size, то вполне возможно что мы познакомимся😻. Чтобы представление о торте было более точным- как правило четырехярусный далеко немаленький торт весит 37-39 кг, в данном случае вес только нижнего яруса!!-33,400!. Торт под платье девушки полностью ягодно-творожный, легкий и с небольшой кислинкой. Использованы абсолютно все ягоды которые можно было достать- четыре яруса отдельные вкусы и пятый, самый большой микс из всех. Очень красивая пара- Счастья Вам милые дети🙏🏻. #weddingcake #weddingcakes #игрыссахаром #абхазскиесвадьбы

Публикация от Игры С Сахаром (@vanilla_sukhum) Фев 5 2017 в 5:37 PST

В этом сезоне нет гладких тортов, все покрыты складками и декором, говорят кондитеры. 

Кондитеры предлагают большой выбор: мастичные, кремовые, различные начинки и украшения.

"Много раз убеждалась, что белый — цвет невесты, чистоты, цвет космоса, ведь звезды светят белым светом, только атмосфера искажает, и мы видим их желтыми. Торт полностью из сахарных элементов — ветки из вафельной бумаги, несладкой, но очень приятной на вкус", — говорится на страничке Vanilla_sukhum.

Белоснежный всегда элегантен! Я люблю Цвет! Оттенки пудры и шампанского, но много раз убеждалась что Белый- цвет невесты, чистоты, цвет Космоса, ведь звезды светят белым светом, только атмосфера искажает и мы видим их желтыми. Торт полностью из сахарных элементов- ветки из вафельной бумаги, не сладкой, но очень приятной на вкус. Внутри торта карамель-безе-грецкий орех, клубника и малина с творожным кремом, легкий, летний и одновременно насыщенный.#weddingcake #weddigcakes #игрыссахаром #ванильныеторты #абхазскиесвадьбы

Публикация от Игры С Сахаром (@vanilla_sukhum) Июн 26 2017 в 4:45 PDT

 




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