Ожидания оправдались: операция Микаэлю Хелая прошла успешно

Сейчас Микаэль находится дома, в Москве, и чувствует себя хорошо, через месяц мальчик вместе с мамой приедут в Абхазию к дедушке и бабушке.

СУХУМ, 17 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Подопечный КБФ "Ашана" двухлетний Микаэль Хелая с диагнозом врожденная косолапость обеих стоп успешно прооперирован в Ярославской городской клинической больнице имени Соловьева, рассказала корреспонденту Sputnik директор КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия.

"На днях с нами связалась мама Микаэля Марьяна Хелая. Со слов Марьяны, операция прошла, как и планировалось врачами, мальчик сразу же пришел в себя", — сказала Джинджолия.

После операции Микаэлю наложили гипсы, которые он будет носить четыре недели, а далее гипсы поменяют на брейсы.

Сейчас он находится дома, в Москве, и чувствует себя хорошо. Через месяц Микаэль вместе с мамой планируют приехать в Абхазию к дедушке и бабушке.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сария Кварацхелия Мать Микаэля Хелая: болезнь усугубляется, нужна срочная операция

"Марьяна Хелая благодарна врачам и всем неравнодушным людям, которые оказались у них на жизненном пути и сыграли важную роль в судьбе ее мальчика", — сказала Мактина Джинджолия.

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" начал сбор средств на лечение двухлетнего Микаэля Хелая с врожденной косолапостью обеих стоп в августе 2017 года.

"Родители Микаэля обратились в наш фонд с просьбой начать сбор денег на операцию ребенка. Досрочно был открыт сбор. И в один день нам позвонил аноним, который пожелал полностью оплатить лечение Микаэля. А ту сумму, которую ранее собрали на лечение Микаэля, направили на лечение другого подопечного "Ашаны" Асланы Джинджолия", — рассказала директор Мактина Джинджолия.

КБФ "Ашана" был создан в Сухуме в 2008 году. Фонд в основном занимается сбором средств на лечение тяжелобольных детей, проживающих на территории Абхазии.