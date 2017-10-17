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Шприц и ампула в руках медика

Вакцинация от гриппа началась в Абхазии

© Fotolia/ BillionPhotos.com
В Абхазии
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Вакцинацию обязательно должны пройти дети с пятимесячного возраста, подростки и взрослые.

СУХУМ, 17 окт, Sputnik, Сария Кварацхелия. Началась вакцинация от вируса гриппа, рассказала корреспонденту Sputnik врач-педиатр Ада Абухба.

"Мы получили противогриппозные вакцины. Каждый год антигенный состав вакцины меняется в зависимости от эпидемической ситуации. В состав вакцины, полученной в этом году входит антиген вируса гриппа А и вируса В, а также полиоксидоний", — сказала она. 

Чтобы в республике была достаточная иммунологическая прослойка, чтобы не было эпидемии гриппа, вакцинацию обязательно должны пройти дети с пятимесячного возраста, подростки и взрослые. 

Вакцинация
© Sputnik. Леон Гуния
Вакцинация детей в Абхазии: подробности

"Все дети, которые часто болеют простудными заболеваниями, дети с хроническими заболеваниями, а также те дети, которые посещают какие-либо кружки или секции, детсад и школу, должны обязательно пройти вакцинацию", — отметила педиатр. 

Среди взрослых обязательно вакцинацию должны пройти преподаватели образовательных учреждений, медработники, водители общественного транспорта и военнослужащие.

По словам Абухба, прививку важно сделать сейчас, пока нет подъема заболевания, так как иммунитету требуется время, чтобы выработать антитела, около 10-12 дней после вакцины.

В Абхазии люди не всегда охотно соглашаются на прививки, посетовала Абухба. По ее словам, есть определенный процент скептиков, которые считают, что вакцины не помогают. 

"Но в основном население понимает необходимость этой процедуры, нам звонят из школ, из детских учреждений и спрашивают, когда начинается вакцинальная сессия", — поясняет Абухба.

Вакцина, по словам Абухба, не предохраняет от всех видов простудных заболеваний. Однако если человек после прививки все же заболел, то болезнь протекает легче. 





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