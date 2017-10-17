17 октября 1992 года: ультиматум разрозненным группам ВС Грузии

В Очамчыре-Ткуарчале – временное затишье. В Гагре же восстанавливается мирная жизнь. Командование Абхазии обратилось к разрозненным группам ВС Грузии, заблокированным в горной зоне Гагрского района, с ультиматумом о сдаче в плен во избежание бессмысленного кровопролития.
"Им гарантирована жизнь и возвращение на родину. Больным и раненым будет оказана необходимая медицинская помощь. В случае невыполнения ультиматума начнутся военные операции по их уничтожению", — говорится в сообщении.
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