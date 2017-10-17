17 октября 1992 года: ультиматум разрозненным группам ВС Грузии

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Согласно оперативной сводке Министерства обороны Абхазии в направлении Эшера-Сухум на фронте изменений в позиции сторон нет. Идет перестрелка по левому рубежу фронта.

В Очамчыре-Ткуарчале – временное затишье. В Гагре же восстанавливается мирная жизнь. Командование Абхазии обратилось к разрозненным группам ВС Грузии, заблокированным в горной зоне Гагрского района, с ультиматумом о сдаче в плен во избежание бессмысленного кровопролития.

"Им гарантирована жизнь и возвращение на родину. Больным и раненым будет оказана необходимая медицинская помощь. В случае невыполнения ультиматума начнутся военные операции по их уничтожению", — говорится в сообщении.

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