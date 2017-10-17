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Танк во время войны 1992-1993 годов

17 октября 1992 года: ультиматум разрозненным группам ВС Грузии

группа в фб ПАМЯТИ ПАВШИХ ЗА РОДИНУ
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (64)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Согласно оперативной сводке Министерства обороны Абхазии в направлении Эшера-Сухум на фронте изменений в позиции сторон нет.  Идет перестрелка по левому рубежу фронта. 

В Очамчыре-Ткуарчале – временное затишье. В Гагре же восстанавливается мирная жизнь. Командование Абхазии обратилось к разрозненным группам ВС Грузии, заблокированным в горной зоне Гагрского района, с ультиматумом о сдаче в плен во избежание бессмысленного кровопролития. 

"Им гарантирована жизнь и возвращение на родину. Больным и раненым будет оказана необходимая медицинская помощь. В случае невыполнения ультиматума начнутся военные операции по их уничтожению", — говорится в сообщении. 

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия. 

Темы:
"413 дней" (64)



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