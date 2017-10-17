Кадровые перестановки произвели в структурах МВД

СУХУМ, 17 окт —Sputnik. Приказом министра внутренних дел Абхазии исполняющим обязанности начальника УВД по Гагрскому району назначен подполковник милиции Отари Чанба, ранее занимавший должность начальника отдела милиции поселка Цандрипш УВД по Гагрскому району, сообщается на сайте МВД Абхазии.
Временное исполнение обязанностей начальника отдела милиции поселка Цандрипш УВД по Гагрскому району возложено на подполковника милиции Кварацхелия Астамура Константиновича.
Подполковник милиции Гулария Резо Тониевич назначен временно исполняющим обязанности начальника ОВД по Гудаутскому району, говорится в сообщении МВД.