Абхазский дизайнер представила коллекцию на Sochi Fashion Week

Неделя моды Sochi Fashion Week проходит в Сочи с 14 по 19 октября, в показе принимают участие как начинающие модельеры, так и уже известные представители мира моды, а хедлайнером проекта стал российский дизайнер одежды Игорь Чапурин.

СУХУМ, 17 окт– Sputnik, Амра Амичба. Абхазский дизайнер Мадина Смыр представила коллекцию вечерних нарядов на неделе моды Sochi Fashion Week. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила автор коллекции.

Дизайнер рассказала, что подала заявку на участие и портфолио с образцами своих коллекций, после чего получила приглашение на участие в Неделе моды в Сочи.

"Я представила коллекцию вечерних нарядов немного с этническим уклоном. Все наряды были современные, носибельные. Использован немного этнический орнамент и этническая форма костюма, но не абхазский этнический костюм. К африканскому костюму можно отнести акценты, которые были в этой коллекции", — уточнила Мадина Смыр.

Дмитрий Бабушкин Показ абхазского дизайнера Мадины Смыр на Sochi Fashion Week

Всего в коллекции 21 наряд – это платья, комбинезоны, костюмы. Цветовая гамма – черный, ярко-зеленый, серый, бежевый, голубой, золотой.

"Ткани все заказывала и получала оптом из Дубая", — пояснила Смыр.

Дмитрий Бабушкин Показ абхазского дизайнера Мадины Смыр на Sochi Fashion Week

На Sochi Fashion Week нет конкурсной составляющей, там все дизайнеры показывают свои коллекции на предстоящий сезон.

"Сейчас у нас была летняя неделя, мы показывали моду весна-лето 2018 года. Сразу после показа моей коллекции был показ хедлайнера недели моды, известного российского дизайнера Игоря Чапурина", — рассказала абхазский дизайнер.

Мадина Смыр призналась, что сразу после показа были куплены несколько платьев из ее новой коллекции. За 2017 год она создала четыре коллекции, одну из них, самую большую, решила вывезти на показ мод в Сочи.

Дмитрий Бабушкин Показ абхазского дизайнера Мадины Смыр на Sochi Fashion Week

Модельер намерена в будущем принять участие в неделе высокой моды уже в Москве.

"У меня очень много идей. Когда я создаю коллекцию, у меня все начинается с идеи. Есть идейное вдохновение, вокруг которого я уже создаю платья, наряды, моделирую их. И всегда это для меня самовыражение. Мода для меня больше искусство, чем сфера бизнеса", — подчеркнула она.

Мадина Смыр окончила Московский государственный университет дизайна и технологий в 2011 году. Первую коллекцию создала в 2010 году. За время своей деятельности участвовала в конкурсах, занимала призовые места. Создает коллекции для показов мод. В Гудауте она открыла авторский шоу-рум.

Среди покупателей вечерних нарядов модельера Мадины Смыр российские звезды оперы и шоу-бизнеса — Хибла Герзмава, Сати Казанова, Юлиана Караулова, Анастасия Решетова, Анна Калашникова, Эвелина Бледанс и другие.