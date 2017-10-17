Гицба: Уалид Маршан оказывал большую поддержку соотечественникам в САР

СУХУМ, 17 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Генерал Уалид Маршан оказывал большую поддержку соотечественникам в Сирии, сказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Абхазии Инар Гицба.

"Я считаю, что смерть Уалида Маршан — это большая потеря для абхазов, адыгов и, конечно, для Сирии. Семья Уалида Маршан занимала очень ответственные и ключевые посты в руководстве Сирии, они всегда были оплотом власти", — добавил он.

Инар Гицба рассказал, что с Уалидом Маршан он имел честь познакомиться в ходе поездки в 2013 году в САР, когда руководство Абхазии поручило создать условия для вывоза соотечественников из охваченной войной Сирии.

© Sputnik. Томас Тхайцук Человек с татуировкой звезды. Невыдуманная история Шарафа Маршан

"Тогда в составе делегации, в которую входил председатель Госкомитета по репатриации и председатель Абхазских культурных центров, вылетели в Сирию. С Уалидом Маршан мы встретились на следующий день, он оказал очень большую поддержку в реализации процесса репатриации наших соотечественников", — сказал Гицба.

Гицба отметил, что Уалид Маршан обладал огромной энергетикой.

"Смело могу сказать, что такого я не встречал ни у одного человека, с которым мне приходилось общаться. Чувствовалась огромная сила воли, а также уверенность в том, что несмотря на те сложности, с которыми Сирия уже столкнулась, эти сложности будут преодолены", — сказал он.

Семья Уалида Маршан всегда оказывала ощутимое внимание соотечественникам, которые проживают на территории Сирии, отметил Гицба.

"Брат Уалида, Шараф Маршан, доктор, был депутатом трех созывов САР. Он принимал активное участие в политической жизни страны, а также возглавлял культурный центр. Те возможности, которые давала ему политическая деятельность, способствовали решению ключевых вопросов, с которыми сталкивались наши соотечественники в Сирии. Уалид также принимал участие в жизни наших соотечественников в Сирии", — добавил Инар Гицба.

Кроме того, Уалид Маршан поддерживал связь с Абхазией, приезжал в республику, занимался вопросами сближения абхазской диаспоры в Сирии с исторической родиной, подчеркнул Инар Гицба.