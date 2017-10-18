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Архивное фото.

Только офлайн: в посольстве России разъяснили, как получить паспорт РФ

© Sputnik. Григорий Сысоев
В Абхазии
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Во многих странах мира для получения российского паспорта используется интернет-ресурс МИД России Рassportzu.kdmid.ru, через который можно подать документы и зарегистрироваться в электронной очереди.

СУХУМ, 18 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. В Абхазии запись через электронную очередь на получение российского паспорта не практикуется, объяснил корреспонденту Sputnik третий секретарь посольства России в Абхазии Турал Джавадов.

"Во многих странах российские дипломатические представительства широко используют данную процедуру оформления документов на загранпаспорт – самостоятельное заполнение анкет на сайте Рassportzu.kdmid. Однако, исходя из опыта работы консульского отдела российского посольства в Абхазии, наличие специализированного пункта по оформлению документов как на гражданство, так и на загранпаспорт, на сегодняшний день является самым оптимальным путем для оформления документов", — сказал он.

С мая 2017 года в Гагре функционирует консульский пункт, который также занимается подготовкой документов на получение паспорта.

"Во многих странах таких пунктов просто нет", — уточнил дипломат. 

Паспорта нового образца.
© Sputnik. Томас Тхайцук
Новый абхазский: как я получил паспорт

Чтобы получить российский паспорт, заявителю необходимо предоставить ранее выданный заграничный паспорт и копию его разворота с личными данными, четыре фотографии, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, если менялась фамилия, внутренний абхазский паспорт с пропиской.

"Для детей нужно иметь свидетельство о рождении ребенка и его копию, основной документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка и его копию, документ, подтверждающий права законного представителя ребенка (свидетельство о рождении, удостоверение опекуна) и его копию, пять фотографий ребенка", — перечислил Джавадов. 

Для получения российского паспорта нужно оплатить консульский сбор. Срок оформления загранпаспорта до трех месяцев. 

Для оформления загранпаспорта посольство рекомендует обратиться в консульство за три-четыре месяца до истечения срока действия документа, подлежащего замене.




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