Эксперты изучат неопознанные останки мужчины, обнаруженные в горах Абхазии

СУХУМ, 18 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Судебно-медицинские эксперты Абхазии занимаются установлением личности и причины гибели мужчины, чье тело было найдено в верховьях Келасура, сообщил корреспонденту Sputnik прокурор следственного Управления Генеральной прокуратуры республики Вячеслав Григорян в среду 18 октября.

"Тело было направлено в морг, где судебно-медицинские эксперты проводят исследования на наличие телесных повреждений, признаков или отсутствия признаков насильственной смерти. После получения заключения, думаю, что это произойдет в течение ближайших дней, мы будем иметь понимание о том, как умер этот человек. Если в Абхазии не удастся установить личность мужчины, мы направим его генетический материал в Российскую Федерацию", — рассказал Григорян.

Прокурор добавил, что установлена связь с родственниками Андрея Лихачева, который пропал в горах Абхазии летом 2017 года. Они должны предоставить следствию и судмедэкспертам личные вещи мужчины и медицинские документы.

Григорян отметил, что найденное тело находится в сильно разложившемся состоянии, а из одежды остались только ботинки. Он предположил, что это можно объяснить тем, что одежда мужчины могла быть разорвана зверями или течением реки.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код Видео предоставлено МЧС Абхазии Операция МЧС по эвакуации тела неизвестного мужчины из Верхнего Келасура

Проведением проверки сообщения о преступлении занимается прокуратура Сухумского района, и пока факт преступления не установлен, подчеркнул Григорян, уголовное дело не будет возбуждено.

Тело неизвестного мужчины было обнаружено в верховьях реки Келасур в воскресенье 15 октября. Останки мужчины для генетической экспертизы были доставлены в Сухум сотрудниками МЧС Абхазии. Глава ведомства Лев Квициния не исключил вероятность того, что тело может принадлежать пропавшему в горах Абхазии в июле российскому туристу Андрею Лихачеву.

Лихачев приехал в республику 9 июля. Он планировал совершить горный поход через Псху, Черную воду, перевал Кулямба и далее в село Цабал. Длина маршрута, по которому собирался пройти Лихачев, составляла около 150 километров. МЧС республики начало поиски российского туриста 26 июля.