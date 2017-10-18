Эксперты изучат неопознанные останки мужчины, обнаруженные в горах Абхазии

СУХУМ, 18 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Судебно-медицинские эксперты Абхазии занимаются установлением личности и причины гибели мужчины, чье тело было найдено в верховьях Келасура, сообщил корреспонденту Sputnik прокурор следственного Управления Генеральной прокуратуры республики Вячеслав Григорян в среду 18 октября.
"Тело было направлено в морг, где судебно-медицинские эксперты проводят исследования на наличие телесных повреждений, признаков или отсутствия признаков насильственной смерти. После получения заключения, думаю, что это произойдет в течение ближайших дней, мы будем иметь понимание о том, как умер этот человек. Если в Абхазии не удастся установить личность мужчины, мы направим его генетический материал в Российскую Федерацию", — рассказал Григорян.
Прокурор добавил, что установлена связь с родственниками Андрея Лихачева, который пропал в горах Абхазии летом 2017 года. Они должны предоставить следствию и судмедэкспертам личные вещи мужчины и медицинские документы.
Григорян отметил, что найденное тело находится в сильно разложившемся состоянии, а из одежды остались только ботинки. Он предположил, что это можно объяснить тем, что одежда мужчины могла быть разорвана зверями или течением реки.
Проведением проверки сообщения о преступлении занимается прокуратура Сухумского района, и пока факт преступления не установлен, подчеркнул Григорян, уголовное дело не будет возбуждено.
Тело неизвестного мужчины было обнаружено в верховьях реки Келасур в воскресенье 15 октября. Останки мужчины для генетической экспертизы были доставлены в Сухум сотрудниками МЧС Абхазии. Глава ведомства Лев Квициния не исключил вероятность того, что тело может принадлежать пропавшему в горах Абхазии в июле российскому туристу Андрею Лихачеву.
Лихачев приехал в республику 9 июля. Он планировал совершить горный поход через Псху, Черную воду, перевал Кулямба и далее в село Цабал. Длина маршрута, по которому собирался пройти Лихачев, составляла около 150 километров. МЧС республики начало поиски российского туриста 26 июля.