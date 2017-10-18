Светить везде: школьникам в Сухуме раздали необычный девайс

СУХУМ, 18 окт– Sputnik, Амра Амичба. Ученикам 6 и 7 классов средней школы № 4 города Сухум раздали необычный девайс в рамках акции "Виден – значит, жив!" в среду 18 октября.
Сотрудники Управления общественной безопасности и Госавтоинспекции МВД рассказали школьникам о правилах дорожного движения и как вести себя на дороге в качестве пешеходов.
"Мы проводим акцию в школах со второй сменой обучения и в спортшколах, так как детям приходится возвращаться домой в темное время суток", — сказала старший инспектор Управления общественной безопасности МВД Алина Худякова.
Замначальника Управления ГАИ Геннадий Арсалия предостерег школьников и напутствовал быть внимательными на дорогах.
Ученицы 7 класса Милана Квеквескири и Саида Колбая рассказали, что посещают уроки танцев, кружки и нередко затемно возвращаются домой.
"Я буду крепить светоотражатель на руку", — сказала Милана, демонстрируя корреспонденту Sputnik, как следует надевать "новинку".
По словам старшего инспектора Управления общественной безопасности МВД Алины Худяковой, в рамках акции по предупреждению ДТП "Виден – значит, жив!" занятия пройдут в школах районов республики.