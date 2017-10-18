21:58 18 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Школьная акция МВД

Светить везде: школьникам в Сухуме раздали необычный девайс

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
27120

Акция Министерства внутренних дел Абхазии по предупреждению ДТП "Виден – значит, жив!" проходит в школах республики с 16 по 29 октября.

СУХУМ, 18 окт– Sputnik, Амра Амичба. Ученикам 6 и 7 классов средней школы № 4 города Сухум раздали необычный девайс в рамках акции "Виден – значит, жив!" в среду 18 октября.

Сотрудники Управления общественной безопасности и Госавтоинспекции МВД рассказали школьникам о правилах дорожного движения и как вести себя на дороге в качестве пешеходов.

"Мы проводим акцию в школах со второй сменой обучения и в спортшколах, так как детям приходится возвращаться домой в темное время суток", — сказала старший инспектор Управления общественной безопасности МВД Алина Худякова.

Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба
Светить везде: школьникам в Сухуме раздали необычный девайс

Замначальника Управления ГАИ Геннадий Арсалия предостерег школьников и напутствовал быть внимательными на дорогах.

Ученицы 7 класса Милана Квеквескири и Саида Колбая рассказали, что посещают уроки танцев, кружки и нередко затемно возвращаются домой.

"Я буду крепить светоотражатель на руку", — сказала Милана, демонстрируя корреспонденту Sputnik, как следует надевать "новинку".

По словам старшего инспектора Управления общественной безопасности МВД Алины Худяковой, в рамках акции по предупреждению ДТП "Виден – значит, жив!" занятия пройдут в школах районов республики.

МВД провело акцию, школьникам раздали светоотражатели
© Sputnik / Томас Тхайцук
МВД провело акцию, школьникам раздали светоотражатели




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Кировское водохранилище в Таласской области Киргизии, архивное фото
    Вода вне политики

    Сброс воды из Кировского водохранилища в Кыргызстане является плановым и согласованным мероприятием, политики тут нет, заявили в Минсельхозе Казахстана.

  • Архивное фото президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева
    Слов не выкинешь…

    Слова Алмазбека Атамбаева о том, что он был не прав в отношении главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, вызвали бурю эмоций в социальных сетях.

  • Марихуана, архивное фото
    Не картошкой единой

    Белорусы собрали больше 4 тысяч подписей за легализацию марихуаны – если она наберет достаточно сторонников, ее рассмотрят парламент и МВД.

  • Вагоны и контейнеры в Рижском порту
    На картах не значится

    Первый контейнерный поезд прибыл в Ригу из Китая, но никто не берется сказать, станет ли маршрут регулярным: на карте экспортеров из КНР Латвии не значится.

  • Учения НАТО, архивное фото
    НАТО подшофе

    Страны Балтии становятся не только основным полигоном НАТО в Восточной Европе, но и местом неподобающих развлечений для военнослужащих альянса.

  • Миротворцы, архивное фото
    Смена состава

    Миротворческие мотострелковые батальоны оперативной группы российских войск в Приднестровье приступили к ротации личного состава и техники.

  • Национальный банк Таджикистана, архивное фото
    Даем две недели

    Депутаты парламента Таджикистана, обсудив сложившуюся в банковской системе ситуацию, призвали председателя Нацбанка подать в отставку.

  • Спортивная трансляция по телевизору
    Под надзором "пипл-метра"

    В Узбекистане начнут следить за поведением телезрителей: специальные устройства "пипл-метры" будут фиксировать время и частоту просмотров.

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступает на церемонии по случаю развертывания многонационального батальона НАТО в Тапа
    Шаг на Запад

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает Россию врагом, но убеждена, что для нормализации отношений с Западом первый шаг должен сделать Кремль.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День четвертый
Национальный колорит ВФМС в фотографиях
Операция МЧС по эвакуации тела неизвестного мужчины из Верхнего Келасура
Операция МЧС по эвакуации тела неизвестного мужчины из Верхнего Келасура
Конституционный суд Абхазии
Конституционный суд Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia