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Война 1992-1993 гг

19 октября 1992 года: противник несет большие потери в живой силе

© Фото: предоставлено Госмузеем Абхазии
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (66)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Министерство обороны Абхазии 19 октября 1992 года сообщало о том, что по направлению Эшера – Сухум противник, не прекращая, ведет стрельбу из всех видов оружия по всему рубежу нашей обороны, особенно интенсивно на левом фланге. 

"Вооруженные силы  Абхазии принимают ответные меры по подавлению огневых точек противника с помощью пушек, бронетехники и других систем оружия", — говорится в сводке Минобороны. 

В результате действий Вооруженных сил Абхазии войска Госсовета Грузии понесли значительные потери в живой силе и технике.

"По направлению Очамчыра – Ткуарчал с новой силой возобновились боевые действия у населенного пункта Адзюбжа, Кындыг, Атара абхазская, Араду и по периметру города Очамчыра. Противник пытается обезопасить свои тылы и коммуникации, проводит широкомасштабные операции по блокированию города Ткуарчал", — говорилось в сообщении.

В результате боев войска Госсовета Грузии потеряли около 20  человек в живой силе, потери партизан – двое убитых и трое раненых.  

Темы:
"413 дней" (66)



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