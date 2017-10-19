19 октября 1992 года: противник несет большие потери в живой силе

"Вооруженные силы Абхазии принимают ответные меры по подавлению огневых точек противника с помощью пушек, бронетехники и других систем оружия", — говорится в сводке Минобороны.
В результате действий Вооруженных сил Абхазии войска Госсовета Грузии понесли значительные потери в живой силе и технике.
"По направлению Очамчыра – Ткуарчал с новой силой возобновились боевые действия у населенного пункта Адзюбжа, Кындыг, Атара абхазская, Араду и по периметру города Очамчыра. Противник пытается обезопасить свои тылы и коммуникации, проводит широкомасштабные операции по блокированию города Ткуарчал", — говорилось в сообщении.
В результате боев войска Госсовета Грузии потеряли около 20 человек в живой силе, потери партизан – двое убитых и трое раненых.