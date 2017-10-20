Из пламени войны: "Амцабз" учителя танцев из Ткуарчала Родиона Бигвава

О старейшем хореографе Ткуарчала, который на пепелище грузино-абхазской войны создавал ансамбль "Амцабз", человеке, который никогда не отчаивается, Родионе Бигвава читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Ткуарчал славится творческими людьми. Если попросить горожан назвать одного из них, то непременно услышите имя знаменитого Родиона Бигвава.

Родион Бигвава уже более 45 лет профессионально занимается танцами. Начинал он танцевать, как сам любит говорить, с незапамятных времен.

"Временами встречаю своих учеников и уже даже не помню их. Они подходят ко мне и говорят, что впервые танцевать учились у меня, я с удивлением смотрю на них. Настолько давно я занимаюсь танцами", — говорит хореограф-долгожитель.

© Sputnik. Сария Кварацхелия Амцабз" учителя танцев из Ткуарчала Родиона Бигвава

Четверть века назад Родион Бигвава создал детский хореографический ансамбль "Амцабз".

"Название ансамбля берет свои истоки с грузино-абхазской войны. Тогда, как мы знаем, город находился в блокаде, в огне. И когда я решил создать танцевальную группу, я назвал именно "Амцабз", что в переводе означает "пламя". И дети, которые стали ходить ко мне на танцы, они были детьми, вышедшими из этого пламени, из этого пепелища, которое возникло из-за войны", — поясняет хореограф.

По словам Бигвава, первое поколение "амцабзовцев" – дети войны. Все они сегодня уже взрослые, но по-прежнему они продолжают навещать своего учителя.

"Очень часто мои бывшие подопечные приходят, навещают. Одному из них танцы настолько пришлись по душе, что он решил остаться. И вот, сегодня он стоит рядом со мной. Ахра Шакая помогает мне вести репетиции", — рассказывает учитель танцев.

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Местные жители шутят, "как корабль назовешь, так он и поплывет". Так и с "Амцабзом". Сегодня ансамбль зажигает не только на абхазских подмостках, но и на российских.

"Каждый раз, когда Родион выезжает на фестивали в Россию, он с собой обязательно привозит гран-при. Где бы "Амцабз" не выступал, танцоры всегда показывают свое мастерство", — с гордостью говорит глава Ткуарчала Аида Чачхалия.

Сам же Родион Бигвава предпочитает скромно отмалчиваться на счет достижений его ансамбля.

"Что же мне хвалиться? То, что мы делаем должен оценивать зритель. Надеюсь, зрителю нравится наше творчество", — отвечает Родион.

Обратная сторона медали

Родион Бигвава репетирует в тяжелых условиях. Дворец культуры, в котором проходят занятия, отремонтирован частично, впрочем, как и многие здания в Ткуарчале. Родиону и Ахре приходится знакомить детей с тонкостями танцевального искусства в коридоре на втором этаже.

"Это не совсем удобно, так как постоянно другие работники культуры ходят по этому коридору, отвлекают, мешают. Но их тоже можно понять, они тоже работают, им нужно перемещаться как-то", — говорит хореограф.

Раньше Родион Бигвава мог заниматься со своими детьми в актовом зале, где были все условия.

"В актовом зале была сцена, были зеркала, рояль стоял. Но сегодня там работать невозможно. В сложное послевоенное время не было возможности поддерживать здание. Крыша протекала, и в первую очередь пострадал наш зал, так как он находится на третьем этаже, то есть последнем. И сегодня в этом зале полный хаос", — сетует он.

© Sputnik. Сария Кварацхелия Амцабз" учителя танцев из Ткуарчала Родиона Бигвава

По словам хореографа, ансамблю всегда помогает администрация города.

"Сколько бы я ни обращался за помощью, мне всегда помогают. Помогают сшить форму, помогают в наших выездах в другие города Абхазии и даже за его пределы, но я понимаю, что и у нашего города возможности ограничены. Просить отремонтировать наш зал, у меня не хватает совести, в городе и так множество проблем. Но я хотел бы обратить внимание нашего правительства, нашего Министерства культуры во главе с Эльвирой Анатолиевной (Арсалия, министр культуры Абхазии – ред.) обратить внимание на нас", — с отчаянием в голосе говорит Родион Бигвава.

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После интервью

После интервью, старейший хореограф Абхазии решил нас проводить к машине. В разговоре вдруг выяснилось, что ансамбль репетирует без музыкального сопровождения.

"У нас нет ни музыки, ни музыкальных инструментов. Обучаем детей с помощью трещотки. Музыку дети слышат только во время концертов, когда куда-то выезжаем", — признается Родион.

© Sputnik. Сария Кварацхелия Амцабз" учителя танцев из Ткуарчала Родиона Бигвава

Несмотря на все сложности, учитель танцев из Ткурачала не отчаивается и каждый день приходит к своим подопечным только потому, что он знает — дети его ждут.