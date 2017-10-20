Гулиа о VIII Абхазо-российском деловом форуме: вызвал большой интерес

СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Традиционно большой интерес вызвал VIII Абхазо-российский деловой форум, в котором примут участие более 350 человек, заявил на пресс-конференции в Sputnik заместитель министра экономики Абхазии Заур Гулиа в пятницу 20 октября.

"Мы готовимся принять около 350 участников форума, который традиционно вызывает большой интерес и пользуется высоким спросом. Мы также готовим интересные площадки для дискуссий, и будет проведено очередное заседание Российско-абхазского делового совета", — отметил Гулиа.

Он добавил, что результаты ежегодного делового форума отражаются в государственной политике и экономике республики, о чем говорит открытие новых предприятий и заключение двусторонних соглашений.

© Фото: предоставлено Владимиром Лепехиным Армянский опыт для Абхазии: какой прок от деловых форумов

Торговый представитель России в Абхазии Владимир Некрасов подчеркнул, что Абхазия и Россия поддерживают деловое сотрудничество не только на федеральном уровне, но и региональном, благодаря чему товарооборот между странами составляет около 24 миллиардов рублей в год.

"Сегодня между Россией и Абхазией заключено около 30 соглашений, и практически все регионы России имеют тесные деловые отношения с Абхазией. Именно благодаря региональному сотрудничеству, товарооборот между нашими странами составляет более 17 миллиардов рублей, что составляет 73% от общей суммы товарооборота Абхазии", — сказал Некрасов.

Он отметил, что в рамках Абхазо-российского делового форума будет организовано четыре круглых стола, стать участником которых уже выразили желание представители Краснодарского, Ставропольского краев, КБР, КЧР и Крыма.

VIII Абхазо-российский деловой форум пройдет в Сухуме 27 октября 2017 года.