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Геннадий Гагулия

Гагулия о деловом форуме в Абхазии: возможность диалога с элитами России

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (7)
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Пресс-конференция, анонсирующая программу VIII Абхазо-российского делового форума, состоялась в Sputnik в пятницу 20 октября.

СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Площадка Абхазо-российского делового форума позволяет вести диалог с политическими и экономическими элитами Российской Федерации, заявил на пресс-конференции в Sputnik президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Геннадий Гагулия в пятницу 20 октября.

"Интерес к этому форуму есть и будет, потому что его площадки дают хорошую возможность для общения между хозяйственными структурами и политическими, экономическими элитами", — сказал Геннадий Гагулия.

Он добавил, что на VIII Абхазо-российском деловом форуме будут руководители федеральных министерств России, что повышает престиж и уровень этой площадки. Речь идет о Министерстве экономического развития России и Министерстве по делам Северного Кавказа. 

Заур Гулиа
© Sputnik. Томас Тхайцук
Гулиа о VIII Абхазо-российском деловом форуме: вызвал большой интерес

По мнению президента ТПП республики, с учетом роста динамики интереса к Абхазо-российскому деловому форуму, для большей продуктивности необходимо продлить дни его проведения. Он уверен, что в рамках одного дня тяжело обсудить все вопросы. 

Заместитель министра экономики Абхазии Заур Гулиа сказал, что в рамках делового форума пройдут четыре круглых стола на приоритетные для обеих стран темы: межрегиональное сотрудничество как базис взаимодействия России и Абхазии, сотрудничество в сфере туризма, развитие инструментов продвижения торгово-экономических связей России и Абхазии и перспектива развития малого и среднего предпринимательства в контексте сотрудничества субъектов РФ с Абхазией. 

Гулиа также поделился информацией о том, что в рамках VIII Абхазо-российского делового форума будет подписано соглашение о поставке инертных материалов из Абхазии в Россию, а также планируется провести торжественное открытие крупного агропромышленного комплекса в селе Кындыг Очамчырского района. 

VIII Абхазо-российский деловой форум пройдет в Сухуме 27 октября 2017 года. Как сообщил заместитель министра экономики Абхазии, в ежегодном форуме примут участи около 350 человек, которым будет предоставлена возможность стать участниками круглых столов по актуальным темам. 

Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (7)



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