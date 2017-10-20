Главный аромат осенней Абхазии: османтус душистый

Вопрос от Елены Н.: Я отдыхаю в Абхазии и просто поражена чудесным ароматом. Цветет какой-то кустарник с маленькими белыми цветочками. Скажите, пожалуйста, как называется это растение?

Амра Амичба, Sputnik Абхазия: Как рассказала заместитель директора Института ботаники Академии наук Абхазии Татьяна Гуланян, чудесный аромат источают растения из семейства маслиновых (Oleaceae), которые в народе называют османтус душистый или пахучий.

© Sputnik / Томас Тхайцук Индия в Сухуме: необычные деревья расцвели в столице

"В республике произрастают четыре вида растений из семейства маслиновых, — уточнила кандидат биологических наук Татьяна Гуланян. — Все цветут примерно в это время и довольно-таки долго. Все очень ароматные, особенно вид форчуна. С желтоватыми цветками – это османтус пахучий. Он самый крупный из них. Разнолистный и форчуна, с темно-зелеными листьями и красивыми белыми цветами. Четвертый вид – оранжево-цветковый — на всю Абхазию единичные экземпляры. Один из самых хороших экземпляров стоит на платформе "Гума" в Сухуме. Когда поднимаетесь по левой лестнице, стоит небольшое дерево с оранжевыми цветами".

По словам биолога, растение родом из Юго-Воточной Азии, появились оно в Абхазии в процессе интродукционных работ, то есть работ по завозу иноземных растений с разными целями, в частности, для декоративного озеленения.

"Точно, когда их завезли, никто не знает. Активно работы по интродукции растений у нас пошли в середине XIX столетия. Это довольно известное растение. Вполне возможно, что оказалось в числе завезенных растений. Плоды дает только разнолистный. Плоды похожи на маслины, но не съедобны, — подчеркнула Татьяна Гуланян. — Кстати, растение это очень тяжело размножается, черенкуется, но с большим трудом".

Обычно цветение османтуса начинается в сентябре или октябрe, продолжается всю зиму и почти всю весну, до апреля, а иногда и до мая. Цветет османтус не постоянно, а волнами, всего за сезон у него бывает от двух до четырех волн цветения.

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