Альдона Цкуа на "Голосе": Градский вынес вердикт

СУХУМ, 20 окт- Sputnik, Амра Амичба. Абхазская певица Альдона Цкуа не прошла в следующий тур музыкального проекта "Голос" в пятницу 20 октября.
Подопечные Александра Градского Альдона Цкуа и Селим Алахяров исполнили песню "Не исчезай" на музыку Микаэла Таривердиева и слова Андрея Вознесенского. Песня впервые исполнилсь в шоу "Голос".
Член жюри певица Пелагея поблагодарила Градского "за великую музыку, о которой напомнили слушателям".
"Надо отдать должное исполнителям, все было исполнено, в хорошем смысле, "по школе", но при этом прожито здесь и сейчас вами, молодыми людьми. Селим и Альдона, вы большие молодцы", — сказал она.
Певец Дима Билан отметил гармоничное исполнение Альдоны и Селима.
"На сцене была какая-то советская сдержанность, скупость, когда невозможно кричать от любви", — отметил Билан.
Член жюри Леонид Агутин признался, что впервые слышит песню.
Александр Градский отметил, что главное достоинство его подопечных в период работы — готовность впитывать новые знания.
"Вы стали мягким пластелином, который можно было немного по-другому вылепить. Но, когда два кавказских человека знают как петь по-русский, в отличие от многих русских, которые не понимают вообще, что такое русский язык, — это очень высокого стоит", — сказал Градский.
И тем не менее наставнику пришлось выбирать одного из двоих выступавших.
"Остаётся Селим", — прозвучал вердикт Александра Градского.
Последняя речь Альдоны Цкуа на проекте "Голос" была полна благодарностей – к наставнику и организатором шоу.
"Спасибо вам, Александр Борисович, за бесценный опыт, который вы мне подарили. Я не перестаю вами восхищаться. Спасибо, что поверили в меня. Низкий вам поклон, — сказала Цкуа. — Спасибо, Димочка Билан, за то, что повернулись ко мне на слепом прослушивании".
У наставников была еще одна возможность вернуть Альдону Цкуа на проект, однако в течение десяти секунд никто не повернулся к ней в кресле.
На слепом прослушивании 1 сентября, когда члены жюри сидят спиной и не могут видеть выступающего, а только слушают пение, абхазская певица Альдона Цкуа исполнила классическое произведение, арию Лауретты из оперы Пуччини "Джанни Скикки".
Двое из четырех представителей жюри, Александр Градский и Дима Билан, развернули свои кресла к Альдоне Цкуа. Своим наставником Альдона выбрала Александра Градского.
Всего в проекте "Голос 6" участвуют 54 исполнителя. Жюри конкурса состоит из четырех человек — Александра Градского, Димы Билана, Пелагеи и Леонида Агутина.