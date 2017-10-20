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Альдона Цкуа

Альдона Цкуа на "Голосе": Градский вынес вердикт

В Абхазии
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Во втором туре музыкального проекта "Голос" на Первом канале абхазская певица Альдона Цкуа исполнила песню "Не исчезай" Таривердиева в дуэте с Селимом Алахяровым.

СУХУМ, 20 окт- Sputnik, Амра Амичба. Абхазская певица Альдона Цкуа не прошла в следующий тур музыкального проекта "Голос" в пятницу 20 октября.

Подопечные Александра Градского Альдона Цкуа и Селим Алахяров исполнили песню "Не исчезай" на музыку  Микаэла Таривердиева и слова Андрея Вознесенского. Песня впервые исполнилсь в шоу "Голос".

Член жюри певица Пелагея поблагодарила Градского "за великую музыку, о которой напомнили слушателям".

Альдона Цкуа
© Sputnik / Томас Тхайцук
Альдона Цкуа прошла во второй тур проекта "Голос"

"Надо отдать должное исполнителям, все было исполнено, в хорошем смысле, "по школе", но при этом прожито здесь и сейчас вами, молодыми людьми. Селим и Альдона, вы большие молодцы", — сказал она.

Певец Дима Билан отметил гармоничное исполнение Альдоны и Селима.

"На сцене была какая-то советская сдержанность, скупость, когда невозможно кричать от любви", — отметил Билан. 

Член жюри Леонид Агутин признался, что впервые слышит песню. 

Александр Градский отметил, что главное достоинство его подопечных в период работы — готовность впитывать новые знания.

"Вы стали мягким пластелином, который можно было немного по-другому вылепить. Но, когда два кавказских человека знают как петь по-русский, в отличие от многих русских, которые не понимают вообще, что такое русский язык, — это очень высокого стоит", — сказал Градский.

И тем не менее наставнику пришлось выбирать одного из двоих выступавших.

"Остаётся Селим", — прозвучал вердикт Александра Градского.

Альдона Цкуа
© Sputnik / Томас Тхайцук
Альдона Цкуа: жду от "Голоса" многого

Последняя речь Альдоны Цкуа на проекте "Голос" была полна благодарностей – к наставнику и организатором шоу.

"Спасибо вам, Александр Борисович, за бесценный опыт, который вы мне подарили. Я не перестаю вами восхищаться. Спасибо, что поверили в меня. Низкий вам поклон, — сказала Цкуа. — Спасибо, Димочка Билан, за то, что повернулись ко мне на слепом прослушивании". 

У наставников была еще одна возможность вернуть Альдону Цкуа на проект, однако в течение десяти секунд никто не повернулся к ней в кресле.

На слепом прослушивании 1 сентября, когда члены жюри сидят спиной и не могут видеть выступающего, а только слушают пение,  абхазская певица Альдона Цкуа исполнила классическое произведение, арию Лауретты из оперы Пуччини "Джанни Скикки".

Двое из четырех представителей жюри, Александр Градский и Дима Билан, развернули свои кресла к Альдоне Цкуа.  Своим наставником Альдона выбрала Александра Градского.

Всего в проекте "Голос 6" участвуют 54 исполнителя. Жюри конкурса состоит из четырех человек — Александра Градского, Димы Билана, Пелагеи и Леонида Агутина. 




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