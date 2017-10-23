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Кясоу Хагба

Хагба об Ольге Дубинской: рассказывала правдивую историю об Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") III степени, режиссеру, продюсеру, журналисту, автору документального фильма "Страсти по Владиславу" Ольге Дубинской 23 октября исполнилось бы 50 лет.

Sputnik, Амра Амичба. 

Друг Ольги Дубинской актер Кесоу Хагба рассказал, что после Отечественной войны народа Абхазии, когда в блокаде выживал народ, когда об Абхазии нигде нельзя было говорить, благодаря ей на страницах еженедельных газет, которые издавались в России, читатели узнавали о том, что происходит в республике. А началось все, по словам Хагба, со знакомства с первым президентом Владиславом Ардзинба. 

"В очередной ее приезд в Абхазию я ей сказал, что познакомлю с президентом Владиславом Ардзинба. Она обрадовалась. Так как он ее не знал, помню, сказал: "Старик, у меня нет времени". Потом все же пригласил нас к себе. И беседа их длилась более двух часов. После этого Ольга сказала, так как многие не знают правдивую историю Абхазии, ее целью станет донести ее до всех. Ольга и ее супруг Дмитрий Минченок много сделали для продвижения и пропаганды культуры Абхазии, абхазского языка, обычаев, опубликовали много статей в Европе и России. Никто столько не опубликовал. Столько всего сделала для абхазского народа. Это удивительно", — восхищается Кесоу Хагба.  

Актер напомнил, что Ольга Дубинская организовывала участие Абхазского драмтеатра в международных конкурсах в Европе.

"В Пловдиве фестиваль должен был пройти. И министра культуры Болгарии Ольга Дубинская и ее супруг Дмитрий Минченок убедили, что Абхазский театр будет открытием фестиваля, а спектакли будут лучшими из представленных на фестивале. Невозможно забыть, как нас принимал зритель", — вспоминает Кесоу Хагба.  

Камера
© Фото: Donald Tong
Кино и книга: статьи и неснятый фильм Ольги Дубинской

По его словам, в течение последних пятнадцати лет жизни все, что писала Ольга Дубинская, было об Абхазии, и планов было много — хотела снять фильм про Леона, Нестора Лакоба.  

"Пятнадцать лет пропаганды культуры. Пятнадцать лет защиты и поддержки тех, кто действительно нуждался в поддержке, особенно среди деятелей искусства и культуры. Книга Дубинской "Сны об Апсны" стала путеводителем для русского человека, впервые посетившего Абхазию. Мы потеряли уникального человека, неравнодушного к нашим проблемам, истинную патриотку Апсны, — сказал актер Кесоу Хагба. — Она достойна того, чтобы рассказывать о ней чаще, чтобы подрастающее поколение знало о ее вкладе в то, чтобы Абхазию узнали в мире". 

К 50-летию Ольги Дубинской подготовлен сборник всех ее публикаций об Абхазии, но, по словам артиста, на издание нет финансовых средств.

"Написали письмо в адрес наших бизнесменов, руководства, чтобы помогли издать книгу к ее 50-летию и 5-летию со дня смерти. Нет денег, говорят. Нет не денег, нет понимания, что это нужно сделать", — сетует Хагба.

Владислав Григорьевич Ардзинба. Архивное фото.
© Фото: с сайта В.Г. Ардзинба
Фильм "Страсти по Владиславу" будет показан в 30 селах Абхазии

Ольга Дубинская скончалась 2 октября 2012 в Сухуме. Ей было всего 45 лет.

"После перенесенной операции в Москве врачи ей порекомендовали пройти реабилитацию в санатории. Она им сказала: "Я знаю, где такой санаторий" —  и приехала в Абхазию. Умерла во сне на квартире в Сухуме, — сказал Хагба. —  Она очень любила Лыхны, тамошний собор, святилища. С ее мужем Дмитрием Минченком часть праха Ольги  развеяли над Лыхнашта".  

По словам Хагба, последний неоконченный фильм Ольги Дубинской об Абхазии доделывает ее супруг Дмитрий Минченок. 

"Ольгу заинтересовало единение традиционной религии абхазов и православия, и она написала сценарий документального фильма на эту тему. Надеюсь, до конца этого года он будет завершен, сейчас идет монтаж", — сказал Кесоу Хагба. 

Кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") III степени, режиссеру, продюсеру, журналисту, автору документального фильма "Страсти по Владиславу" Ольге Дубинской 23 октября исполнилось бы 50 лет. 




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