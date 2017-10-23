Хагба об Ольге Дубинской: рассказывала правдивую историю об Абхазии

Sputnik, Амра Амичба.

Друг Ольги Дубинской актер Кесоу Хагба рассказал, что после Отечественной войны народа Абхазии, когда в блокаде выживал народ, когда об Абхазии нигде нельзя было говорить, благодаря ей на страницах еженедельных газет, которые издавались в России, читатели узнавали о том, что происходит в республике. А началось все, по словам Хагба, со знакомства с первым президентом Владиславом Ардзинба.

"В очередной ее приезд в Абхазию я ей сказал, что познакомлю с президентом Владиславом Ардзинба. Она обрадовалась. Так как он ее не знал, помню, сказал: "Старик, у меня нет времени". Потом все же пригласил нас к себе. И беседа их длилась более двух часов. После этого Ольга сказала, так как многие не знают правдивую историю Абхазии, ее целью станет донести ее до всех. Ольга и ее супруг Дмитрий Минченок много сделали для продвижения и пропаганды культуры Абхазии, абхазского языка, обычаев, опубликовали много статей в Европе и России. Никто столько не опубликовал. Столько всего сделала для абхазского народа. Это удивительно", — восхищается Кесоу Хагба.

Актер напомнил, что Ольга Дубинская организовывала участие Абхазского драмтеатра в международных конкурсах в Европе.

"В Пловдиве фестиваль должен был пройти. И министра культуры Болгарии Ольга Дубинская и ее супруг Дмитрий Минченок убедили, что Абхазский театр будет открытием фестиваля, а спектакли будут лучшими из представленных на фестивале. Невозможно забыть, как нас принимал зритель", — вспоминает Кесоу Хагба.

© Фото: Donald Tong Кино и книга: статьи и неснятый фильм Ольги Дубинской

По его словам, в течение последних пятнадцати лет жизни все, что писала Ольга Дубинская, было об Абхазии, и планов было много — хотела снять фильм про Леона, Нестора Лакоба.

"Пятнадцать лет пропаганды культуры. Пятнадцать лет защиты и поддержки тех, кто действительно нуждался в поддержке, особенно среди деятелей искусства и культуры. Книга Дубинской "Сны об Апсны" стала путеводителем для русского человека, впервые посетившего Абхазию. Мы потеряли уникального человека, неравнодушного к нашим проблемам, истинную патриотку Апсны, — сказал актер Кесоу Хагба. — Она достойна того, чтобы рассказывать о ней чаще, чтобы подрастающее поколение знало о ее вкладе в то, чтобы Абхазию узнали в мире".

К 50-летию Ольги Дубинской подготовлен сборник всех ее публикаций об Абхазии, но, по словам артиста, на издание нет финансовых средств.

"Написали письмо в адрес наших бизнесменов, руководства, чтобы помогли издать книгу к ее 50-летию и 5-летию со дня смерти. Нет денег, говорят. Нет не денег, нет понимания, что это нужно сделать", — сетует Хагба.

© Фото: с сайта В.Г. Ардзинба Фильм "Страсти по Владиславу" будет показан в 30 селах Абхазии

Ольга Дубинская скончалась 2 октября 2012 в Сухуме. Ей было всего 45 лет.

"После перенесенной операции в Москве врачи ей порекомендовали пройти реабилитацию в санатории. Она им сказала: "Я знаю, где такой санаторий" — и приехала в Абхазию. Умерла во сне на квартире в Сухуме, — сказал Хагба. — Она очень любила Лыхны, тамошний собор, святилища. С ее мужем Дмитрием Минченком часть праха Ольги развеяли над Лыхнашта".

По словам Хагба, последний неоконченный фильм Ольги Дубинской об Абхазии доделывает ее супруг Дмитрий Минченок.

"Ольгу заинтересовало единение традиционной религии абхазов и православия, и она написала сценарий документального фильма на эту тему. Надеюсь, до конца этого года он будет завершен, сейчас идет монтаж", — сказал Кесоу Хагба.

Кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") III степени, режиссеру, продюсеру, журналисту, автору документального фильма "Страсти по Владиславу" Ольге Дубинской 23 октября исполнилось бы 50 лет.