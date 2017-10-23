Переменную облачность без осадков во вторник обещают синоптики Абхазии

Во вторник территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием теплой массы воздуха с юга, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. На территории Абхазии 24 октября ожидается переменная облачность без осадков, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

В столице температура воздуха ночью +14˚С, днем +24˚С.

Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба.

Температура воздуха по республике ночью от +13˚С до +25˚С, днем от +23˚С до +25˚С. Ветер слабый, с порывами от одного до пяти метров в секунду.

Температура морской воды +18˚С, волнение умеренное.

Относительная влажность воздуха 60-80%.



